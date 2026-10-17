Ev alacaklar dikkat! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

AMORTİSMAN SÜRELERİ

Bu arada konut yatırımcısı için önemli gösterge olan amortisman sürelerinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Endeksa tarafından ölçüle verilere göre,

Daire nitelikli konutların ortalama fiyatı Eylül 2026’da 4 milyon 983 bin 480 TL oldu.

Ortalama geri dönüş süresi 12 yıl olarak gerçekleşti.

Yıllık brüt getiri ise yüzde 8,04 olarak hesaplandı.

Gösterge Dönem Değer Ortalama Konut Fiyatı (Daire) Eylül 2026 4.983.480 TL Ortalama Geri Dönüş Süresi (Amortisman) Eylül 2026 12 Yıl Yıllık Brüt Getiri Eylül 2026 %8,04



