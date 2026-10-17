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Ev alacaklar dikkat! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 09:46
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1
konut fiyatları

Konut fiyatları eylülde artmaya devam etse de enflasyon karşısında reel düşüş sürdü. Toplam satışlar ise geçen ay yüzde 9,3 geriledi. 
 

2
ilk el satışlardaki artış

Geçen ay ilk el satışlardaki artış dikkat çekti. Bu arada Türkiye'de konutun ortalama getirisi yıllık yüzde 8 olarak ölçüldü. Bazı illerde bu getiriler daha yüksek seviyede gerçekleşiyor...

3
konut fiyatı

Piyasalarda yılın son çeyreği başlarken, konut piyasasının son görünümü de belli oldu. Merkez Bankasının verilerine göre Konut Fiyat Endeksi, eylül ayında aylık bazda yüzde 1,2 artarak 239,4 seviyesine yükseldi.

4
Konut fiyatlarındaki yıllık artış

 Konut fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 22,3 oldu. Yıllık enflasyonun yüzde 29,7 olduğu eylülde konut fiyatları reel olarak ise yüzde 5,7 geriledi. Böylece konutun enflasyondan arındırılmış değerindeki düşüş devam etti.
 

5
konut fiyatları

Aylık görünüm de benzer bir tabloya işaret etti. Konut fiyatları eylülde yüzde 1,2 yükselirken, tüketici enflasyonu yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. 

6
konut fiyatlarında aylık bazda da reel

Rakamlar, konut fiyatlarında aylık bazda da reel olarak yaklaşık yüzde 0,6'lık gerilemeye işaret etti. Yıllık reel kayıptaki hafifleme olumlu görünse de, fiyatların genel eğiliminde henüz güçlü bir toparlanma sinyali gelmedi.
 

7
İSTANBUL FİYAT ARTIŞINDA ÖNDE

İSTANBUL FİYAT ARTIŞINDA ÖNDE

Üç büyük il arasında konut fiyatlarının en hızlı arttığı şehir İstanbul oldu. İstanbul’da yıllık fiyat artışı yüzde 26,8’e ulaşırken, Ankara’da yüzde 22, İzmir’de ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. 
 

8
Aylık bazda da İstanbul

Aylık bazda da İstanbul yüzde 1,9’luk artışla ilk sırada yer aldı. İzmir’de fiyatlar yüzde 0,8 yükselirken; Ankara’da artışın yüzde 0,1’de kalması, başkentte fiyat hareketinin yavaşladığını gösterdi.

 

9
KONUT SATIŞLARINDA %9,3 DÜŞÜŞ

KONUT SATIŞLARINDA %9,3 DÜŞÜŞ

Öte yandan TÜİK verilerine göre eylülde Türkiye genelindeki konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,3 azalarak 142 bin 400 adet oldu. Buna karşılık ilk el konut satışları yüzde 3,9 artışla 51 bin 500 adede yükseldi.

10
yeni konut satışları

Böylece yeni konut satışları, genel piyasadaki düşüşe rağmen pozitif ayrıştı. İlk el konutların toplam satışlar içindeki payı da geçen yılın aynı ayındaki yüzde 31,6 seviyesinden yüzde 36,2’ye çıktı. Bu gelişme, yeni konut segmentinin mevcut piyasa koşullarında görece daha dirençli kaldığını ortaya koydu.

GöstergeGeçen Yılın Aynı AyıMevcut DönemPiyasa Yorumu
İlk El Konutların Toplam Satışlar İçindeki Payı%31,6%36,2Genel piyasadaki düşüşe rağmen pozitif ayrıştı; yeni konut segmenti mevcut piyasa koşullarında daha dirençli kaldı.

 

11
ipotekli satış

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI

Konut piyasasında talebin önündeki engellerden biri, finansman maliyetleri olmaya devam ediyor. Konut kredisi faizleri eylülde sınırlı bir düşüşle yüzde 41,91’e gerilese de yüksek seviyesini korudu. 

12
İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları geçen ay yüzde 5,1 artarak 23 bin 400 adede ulaştı. İpotekli satışların toplam içindeki payı ise yüzde 16,4 seviyesinde kaldı. Bu oran, konut alımlarında kredi kullanımının hâlâ sınırlı olduğunu gösterdi.
 

13
AMORTİSMAN SÜRELERİ

AMORTİSMAN SÜRELERİ

Bu arada konut yatırımcısı için önemli gösterge olan amortisman sürelerinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Endeksa tarafından ölçüle verilere göre,

Daire nitelikli konutların ortalama fiyatı Eylül 2026’da 4 milyon 983 bin 480 TL oldu.
Ortalama geri dönüş süresi 12 yıl olarak gerçekleşti.
Yıllık brüt getiri ise yüzde 8,04 olarak hesaplandı.

GöstergeDönemDeğer
Ortalama Konut Fiyatı (Daire)Eylül 20264.983.480 TL
Ortalama Geri Dönüş Süresi (Amortisman)Eylül 202612 Yıl
Yıllık Brüt GetiriEylül 2026%8,04


 

14
PEKİ GETİRİSİ YÜKSEK İLLER HANGİLERİ?

PEKİ GETİRİSİ YÜKSEK İLLER HANGİLERİ?

Bazı illerde ise yıllık getirinin daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Bu iller, ortalama konut fiyatları ve yıllık getiriler şöyle sıralanıyor:
 

15
KONUT FİYATLARI

 

İlTutarYıllık Getiri
Hakkâri2 milyon 461 bin TL%10,41
Şanlıurfa3 milyon 704 bin TL%9,98
Muş3 milyon 877 bin TL%9,96
Kırıkkale3 milyon 277 bin TL%9,96
Ağrı3 milyon 191 bin TL%9,57
Kilis1 milyon 901 bin TL%9,37
Ankara4 milyon 950 bin TL%8,99
Kars2 milyon 586 bin TL%8,88
Bitlis2 milyon 881 bin TL%8,62
Bilecik3 milyon 497 bin TL%8,53

16
konut fiyatları

Hakkâri    2 milyon 461 bin TL    %10,41

Şanlıurfa    3 milyon 704 bin TL    %9,98

 

17
konut fiyatları

Muş    3 milyon 877 bin TL    %9,96
Kırıkkale    3 milyon 277 bin TL    %9,96
 

18
konut fiyatları

Ağrı    3 milyon 191 bin TL    %9,57
Kilis    1 milyon 901 bin TL    %9,37
 

19
konut fiyatları

Ankara    4 milyon 950 bin TL    %8,99
Kars    2 milyon 586 bin TL    %8,88
 

20
konut fiyatları

Bitlis    2 milyon 881 bin TL    %8,62
Bilecik    3 milyon 497 bin TL    %8,53

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