Hükümet yeni yılda dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla sağladığı destekleri artıracak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dar gelirliye konut desteğine dev kaynak: Her yıl 100 bin kişi ev sahibi olacak Hükümet, dar gelirlilerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmak ve kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla 2027 yılında sosyal konut ve dönüşüm yatırımlarına toplam 526 milyar lira kaynak ayıracak. Sosyal konut finansman desteği yüzde 150 artırılarak 100 milyar liradan 250 milyar liraya çıkarılacak. Kentsel dönüşüm ödeneği 2027'de yüzde 176 artışla 100 milyar liradan 276 milyar liraya ulaşacak. Sosyal konut yapımında dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençlere öncelik verilecek. Gelecek 25 yılda toplam 2,5 milyon kişinin ev sahibi olması ve her yıl 100 bin kişinin konutuna kavuşması hedefleniyor. Kentsel dönüşümde her yıl 150 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alınması planlanıyor. İstanbul'da başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut uygulaması diğer illere yaygınlaştırılarak aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacak.

KONUT YATIRIMLARINA DEV KAYNAK

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; 2027'de kira fiyatlarındaki artışları sınırlandırmak ve deprem riski taşıyan yapıların dönüşümünü hızlandırmak için sosyal konut ve kentsel dönüşüm yatırımlarına 526 milyar lira kaynak ayrılacak. Bu kapsamda 2027 bütçesinde sosyal konut için finansman desteği yüzde 150 artırılarak 100 milyar liradan 250 milyar liraya çıkarılacak.

DAR GELİRLİLER, ENGELLİLER VE YENİ EVLENECEKLER ÖNCELİKLİ

Yeni dönemde özellikle dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut yapımı hızlandırılacak. Depreme dayanıklı şehirlerin oluşturulması amacıyla kentsel dönüşüme ayrılan ödeneklerde de artışa gidiliyor.

YÜZDE 176 ARTIŞ

Bu yıl 100 milyar lira düzeyinde olan ödenek, 2027’de yüzde 176 artışla 276 milyar liraya ulaşacak. Kaynakla deprem riski taşıyan yapıların yenilenmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması, güvenli konut arzının artırılması ve şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hâle getirilmesi öncelikler arasında bulunuyor.

HEDEF: HER YIL 100 BİN KİŞİYE KONUT

Hükûmetin konut politikası kapsamında, sosyal konut finansman modeliyle gelecek 25 yılda toplam 2,5 milyon kişinin ev sahibi olması hedefleniyor. Bu doğrultuda, her yıl 100 bin kişi kendi dairesine kavuşacak.

Kentsel dönüşümde ise her yıl 150 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alınması uzun vadeli hedefler arasında yer alıyor.

KİRALIK SOSYAL KONUT UYGULAMASI GENİŞLETİLİYOR

Barınma maliyetlerinin düşürülmesi için kiralık sosyal konut modeli de genişletilecek. İstanbul’da başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut uygulaması diğer illerde yaygınlaştırılacak. Aylık 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle dar gelirli ailelere piyasa şartlarının altında barınma imkânı sağlanacak.