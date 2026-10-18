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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 09:21

Dar gelirliye konut desteğine dev kaynak: Her yıl 100 bin kişi ev sahibi olacak

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sunulan destek artırılıyor. Hükümet, 2027 yılı bütçesinde sosyal konut ve kentsel dönüşüm yatırımlarına toplam 526 milyar TL kaynak ayıracak. Dar gelirliler, engelli vatandaşlar ve yeni evlenecek gençlerin öncelikli olacağı konut projelerine hız verilecek. Her yıl 100 bin kişi ev sahibi olacak.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 09:21

Hükümet yeni yılda dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla sağladığı destekleri artıracak.

HABERİN ÖZETİ

Dar gelirliye konut desteğine dev kaynak: Her yıl 100 bin kişi ev sahibi olacak

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Hükümet, dar gelirlilerin ev sahibi olmasını kolaylaştırmak ve kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla 2027 yılında sosyal konut ve dönüşüm yatırımlarına toplam 526 milyar lira kaynak ayıracak.
Sosyal konut finansman desteği yüzde 150 artırılarak 100 milyar liradan 250 milyar liraya çıkarılacak.
Kentsel dönüşüm ödeneği 2027'de yüzde 176 artışla 100 milyar liradan 276 milyar liraya ulaşacak.
Sosyal konut yapımında dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençlere öncelik verilecek.
Gelecek 25 yılda toplam 2,5 milyon kişinin ev sahibi olması ve her yıl 100 bin kişinin konutuna kavuşması hedefleniyor.
Kentsel dönüşümde her yıl 150 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alınması planlanıyor.
İstanbul'da başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut uygulaması diğer illere yaygınlaştırılarak aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacak.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

KONUT YATIRIMLARINA DEV KAYNAK

'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; 2027'de kira fiyatlarındaki artışları sınırlandırmak ve deprem riski taşıyan yapıların dönüşümünü hızlandırmak için ve yatırımlarına 526 milyar lira kaynak ayrılacak. Bu kapsamda 2027 bütçesinde sosyal konut için finansman desteği yüzde 150 artırılarak 100 milyar liradan 250 milyar liraya çıkarılacak.

Dar gelirliye konut desteğine dev kaynak: Her yıl 100 bin kişi ev sahibi olacak

DAR GELİRLİLER, ENGELLİLER VE YENİ EVLENECEKLER ÖNCELİKLİ

Yeni dönemde özellikle dar gelirliler, engelliler ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut yapımı hızlandırılacak. Depreme dayanıklı şehirlerin oluşturulması amacıyla kentsel dönüşüme ayrılan ödeneklerde de artışa gidiliyor.

Dar gelirliye konut desteğine dev kaynak: Her yıl 100 bin kişi ev sahibi olacak

YÜZDE 176 ARTIŞ

Bu yıl 100 milyar lira düzeyinde olan ödenek, 2027’de yüzde 176 artışla 276 milyar liraya ulaşacak. Kaynakla deprem riski taşıyan yapıların yenilenmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması, güvenli konut arzının artırılması ve şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hâle getirilmesi öncelikler arasında bulunuyor.

Dar gelirliye konut desteğine dev kaynak: Her yıl 100 bin kişi ev sahibi olacak

HEDEF: HER YIL 100 BİN KİŞİYE KONUT

Hükûmetin konut politikası kapsamında, sosyal konut finansman modeliyle gelecek 25 yılda toplam 2,5 milyon kişinin ev sahibi olması hedefleniyor. Bu doğrultuda, her yıl 100 bin kişi kendi dairesine kavuşacak.

Kentsel dönüşümde ise her yıl 150 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alınması uzun vadeli hedefler arasında yer alıyor.

Dar gelirliye konut desteğine dev kaynak: Her yıl 100 bin kişi ev sahibi olacak

KİRALIK SOSYAL KONUT UYGULAMASI GENİŞLETİLİYOR

Barınma maliyetlerinin düşürülmesi için kiralık sosyal konut modeli de genişletilecek. ’da başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut uygulaması diğer illerde yaygınlaştırılacak. Aylık 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle dar gelirli ailelere piyasa şartlarının altında barınma imkânı sağlanacak.

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ETİKETLER
#İstanbul
#kentsel dönüşüm
#türkiye gazetesi
#sosyal konut
#Cemal Emre Kurt
#Ekonomi
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