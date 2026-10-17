Emekliye 32 bin lira promosyon, 125 bin lira nakit! Promosyonda Ekim teklifleri şaşırtıyor

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İstanbul
Banka promosyonu yarışı kızıştı. Ekim 2026 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu, ek koşulların yerine getirilmesiyle birlikte toplamda 32.000 TL'ye kadar yükseliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar...
DenizBank – Emekli Promosyon Fırsatı
- 30.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu
- 100.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
- Yeni müşterilere özel
QNB – Emekli Promosyon Fırsatı
- 20.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu
- 25.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
- 200.000 TL’ye varan, 24 ay vadeli %3,19 faizli ihtiyaç kredisi
- 50.000 TL’ye varan %0 faizli taksitli ek hesap
Odeabank – İhtiyaç Kredisi
- 500.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,19
getirfinans – Düşük Faizli Fırsat
- 650.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,44
- Yıllık %41 faizle mevduat kazancı
- Yeni müşterilere özel
ON Dijital – Düşük Faizli Fırsat
- 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %2,99
- Vade: 1–24 ay
- 50.000 TL’ye varan süper ek hesap, 1 ay vade
- Toplam fırsat tutarı: 300.000 TL
- Yeni müşterilere özel
- Kampanya için son 2 gün
İş Bankası – Emekli Promosyon Fırsatı
- 25.000 TL’ye varan toplam promosyon fırsatı
- 15.000 TL’ye varan nakit promosyon
- 10.000 TL’ye varan MaxiPuan
Ziraat Bankası – Emekli Promosyon Fırsatı
- 12.000 TL’ye varan emekli maaşı promosyonu
- 40.000 TL’ye varan, 12 ay vadeli faizsiz kredi
- Ücretsiz havale imkânı
- Yeni müşterilere özel
ING – Emekli Promosyon Fırsatı
- Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu
- Yeni müşterilere özel
Akbank – Faizsiz Fırsat
- SGK emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon
- 125.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
- Yeni müşterilere özel
Halkbank – Emekli Promosyon Fırsatı
- SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon
- Yeni müşterilere özel
Enpara – Düşük Faizli Fırsat
- 125.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,14
- Vade: 36 ay
- Masrafsız bankacılık
- Yeni müşterilere özel
Anadolubank – Düşük Faizli Fırsat
- 350.000 TL’ye varan dijital kredi
- Faiz oranı: %3,09
Kuveyt Türk – 2 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kart
- 100.000 TL’ye varan ihtiyaç kartı
- Kâr payı oranı: %1,99
- Vade: 12 ay
- 2 ay erteleme imkânı
- Sağlam Kart’ta koşulsuz ve şartsız kart ücreti yok
- Yeni müşterilere özel
TEB – Düşük Faizli Fırsat
- 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- 6 ay vade, %1,99 faiz
- 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
- 3 ay vade, %0 faiz
- Toplam fırsat tutarı: 75.000 TL
- Yeni müşterilere özel
Vakıf Katılım – Günlük Kâr Payı Fırsatı
- Kredi kartlarıyla eğitim ve sağlık harcamalarında vade farksız 5 taksit
- 99/1 Hoş Geldin avantajlı oranıyla günlük hesap
- Yeni müşterilere özel
Emlak Katılım – Hediye Puan Fırsatı
- 2.500 TL’ye varan Paraf Para
- Kâr payı oranı: %0
- Yeni müşterilere özel
Yapı Kredi – Emekli Promosyon Fırsatı
- 3 aya kadar ertelemeli kredi
- Sınırsız Hesap ile %40,25’e varan günlük mevduat faizi
- Yeni müşterilere özel
Aktif Bank – BES Teminatlı Kredi
- 1.000.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- 12 ay vade, %3,39 faiz
- 10.000 TL’ye varan, 1 ay vadeli %0 faizli kredi
- Toplam fırsat tutarı: 1.010.000 TL
- Faiz oranı aralığı: %0–%3,39
HSBC – İhtiyaç Kredisi
- 250.000 TL’ye varan kredi
- Faiz oranı: %3,64
- Vade: 24 ay