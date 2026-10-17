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Emekliye 32 bin lira promosyon, 125 bin lira nakit! Promosyonda Ekim teklifleri şaşırtıyor

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 17:09
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1
emekli promosyon Banka promosyonu

Banka promosyonu yarışı kızıştı. Ekim 2026 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu, ek koşulların yerine getirilmesiyle birlikte toplamda 32.000 TL'ye kadar yükseliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar...

2
DenizBank – Emekli Promosyon Fırsatı

DenizBank – Emekli Promosyon Fırsatı
- 30.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu
- 100.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
- Yeni müşterilere özel
 

3
QNB – Emekli Promosyon Fırsatı

QNB – Emekli Promosyon Fırsatı
- 20.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu
- 25.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
- 200.000 TL’ye varan, 24 ay vadeli %3,19 faizli ihtiyaç kredisi
- 50.000 TL’ye varan %0 faizli taksitli ek hesap
 

4
Odeabank – İhtiyaç Kredisi

Odeabank – İhtiyaç Kredisi
- 500.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,19
 

5
getirfinans – Düşük Faizli Fırsat

 getirfinans – Düşük Faizli Fırsat
- 650.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,44
- Yıllık %41 faizle mevduat kazancı
- Yeni müşterilere özel
 

6
ON Dijital – Düşük Faizli Fırsat

 ON Dijital – Düşük Faizli Fırsat
- 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %2,99
- Vade: 1–24 ay
- 50.000 TL’ye varan süper ek hesap, 1 ay vade
- Toplam fırsat tutarı: 300.000 TL
- Yeni müşterilere özel
- Kampanya için son 2 gün
 

7
İş Bankası – Emekli Promosyon Fırsatı

 İş Bankası – Emekli Promosyon Fırsatı
- 25.000 TL’ye varan toplam promosyon fırsatı
- 15.000 TL’ye varan nakit promosyon
- 10.000 TL’ye varan MaxiPuan
 

8
Ziraat Bankası – Emekli Promosyon Fırsatı

Ziraat Bankası – Emekli Promosyon Fırsatı
- 12.000 TL’ye varan emekli maaşı promosyonu
- 40.000 TL’ye varan, 12 ay vadeli faizsiz kredi
- Ücretsiz havale imkânı
- Yeni müşterilere özel
 

9
ING – Emekli Promosyon Fırsatı

ING – Emekli Promosyon Fırsatı
- Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu
- Yeni müşterilere özel
 

10
Akbank – Faizsiz Fırsat

Akbank – Faizsiz Fırsat
- SGK emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon
- 125.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı
- Yeni müşterilere özel
 

11
Halkbank – Emekli Promosyon Fırsatı

Halkbank – Emekli Promosyon Fırsatı
- SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon
- Yeni müşterilere özel
 

12
Enpara – Düşük Faizli Fırsat

Enpara – Düşük Faizli Fırsat
- 125.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- Faiz oranı: %3,14
- Vade: 36 ay
- Masrafsız bankacılık
- Yeni müşterilere özel
 

13
Anadolubank – Düşük Faizli Fırsat

 Anadolubank – Düşük Faizli Fırsat
- 350.000 TL’ye varan dijital kredi
- Faiz oranı: %3,09
 

14
Kuveyt Türk – 2 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kart

Kuveyt Türk – 2 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kart
- 100.000 TL’ye varan ihtiyaç kartı
- Kâr payı oranı: %1,99
- Vade: 12 ay
- 2 ay erteleme imkânı
- Sağlam Kart’ta koşulsuz ve şartsız kart ücreti yok
- Yeni müşterilere özel
 

15
TEB – Düşük Faizli Fırsat

TEB – Düşük Faizli Fırsat
- 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- 6 ay vade, %1,99 faiz
- 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
- 3 ay vade, %0 faiz
- Toplam fırsat tutarı: 75.000 TL
- Yeni müşterilere özel
 

16
Vakıf Katılım – Günlük Kâr Payı Fırsatı

Vakıf Katılım – Günlük Kâr Payı Fırsatı
- Kredi kartlarıyla eğitim ve sağlık harcamalarında vade farksız 5 taksit
- 99/1 Hoş Geldin avantajlı oranıyla günlük hesap
- Yeni müşterilere özel
 

17
Emlak Katılım – Hediye Puan Fırsatı

Emlak Katılım – Hediye Puan Fırsatı
- 2.500 TL’ye varan Paraf Para
- Kâr payı oranı: %0
- Yeni müşterilere özel
 

18
Yapı Kredi – Emekli Promosyon Fırsatı

Yapı Kredi – Emekli Promosyon Fırsatı
- 3 aya kadar ertelemeli kredi
- Sınırsız Hesap ile %40,25’e varan günlük mevduat faizi
- Yeni müşterilere özel
 

19
Aktif Bank – BES Teminatlı Kredi

Aktif Bank – BES Teminatlı Kredi
- 1.000.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
- 12 ay vade, %3,39 faiz
- 10.000 TL’ye varan, 1 ay vadeli %0 faizli kredi
- Toplam fırsat tutarı: 1.010.000 TL
- Faiz oranı aralığı: %0–%3,39
 

20
HSBC – İhtiyaç Kredisi

HSBC – İhtiyaç Kredisi
- 250.000 TL’ye varan kredi
- Faiz oranı: %3,64
- Vade: 24 ay

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