Emekliye 32 bin lira promosyon, 125 bin lira nakit! Promosyonda Ekim teklifleri şaşırtıyor

Banka promosyonu yarışı kızıştı. Ekim 2026 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu, ek koşulların yerine getirilmesiyle birlikte toplamda 32.000 TL'ye kadar yükseliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar...