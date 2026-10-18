18 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın FED baskısıyla düşüşte

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İstanbul
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına devam edeceği beklentisiyle baskı altında. Jeopolitik gelişmeler, artan petrol fiyatları ve ABD dolarının güçlü görünümünü sürdürmesinin de etkisiyle altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı.
Yatırımcılar pazar günü altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 18 Ekim 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.165,60 dolar
Satış: 4.166,11 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.007 TL
Satış: 6.055 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 42.932 TL
Satış: 43.175 TL
TAM ALTIN
Alış: 42.248,28 TL
Satış: 43.081,56 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.522 TL
Satış: 21.651 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.761 TL
Satış: 10.829 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.632,39 TL
Satış: 6.633,21 TL