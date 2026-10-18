18 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın FED baskısıyla düşüşte

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına devam edeceği beklentisiyle baskı altında. Jeopolitik gelişmeler, artan petrol fiyatları ve ABD dolarının güçlü görünümünü sürdürmesinin de etkisiyle altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı.

Yatırımcılar pazar günü altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 18 Ekim 2026 altın fiyatları...