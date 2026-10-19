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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:12

Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte pazartesinin ilk rakamları

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan tamamladı. Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 23,96 puan ve yüzde 0,20 artarak 11.745,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte pazartesinin ilk rakamları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:12

'da , haftaya yüzde 0,20 yükselişle 11.745,68 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan tamamladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte pazartesinin ilk rakamları

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 23,96 puan ve yüzde 0,20 artarak 11.745,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile , en çok gerileyen yüzde 5,69 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı planı üzerinde çalışılması ve 'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin risk iştahını desteklemesiyle haftaya toparlanma eğilimiyle başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte pazartesinin ilk rakamları

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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ETİKETLER
#Çin
#bıst 100 endeksi
#sigorta
#Borsa İstanbul
#Finansal Kiralama Faktoring
#Ekonomi
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