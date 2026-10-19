Mesai saatleri kısalacak mı? İsa Karakaş'tan Türkiye İçin 40 saat ve 2 gün izin talebi

Dünya örnekleri ortadadır. Brezilya yaptı, Şili başardı, İzlanda ispatladı, Fransa çeyrek asır önce adım attı. ILO yüz yılı aşkın süredir bu hedefi gösteriyor. Hâlâ 45 saatte ısrar etmek hem insanımıza karşı bir haksızlık hem de ekonomimiz için açık bir verimsizlik kaynağıdır. Zaman gelmiştir.