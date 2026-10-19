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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:43

Tesla'nın uçan Roadster aracı belirsizliğe girdi! Araç hiç teslim edilmeyebilir

Tesla, "uçan araba" olarak bilinen yeni Roadster aracı için teslim garantisi veremeyeceğini açıkladı. Şirket üretime ise 2028'de başlamayı öngörüyor ve müşterilerden 250 bin dolara kadar ön ödeme talep ediyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Tesla'nın uçan Roadster aracı belirsizliğe girdi! Araç hiç teslim edilmeyebilir
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 09:43

'nın yeni nesil Roadster için hazırladığı rezervasyon sözleşmesinde, aracın ne zaman teslim edileceğinin hatta teslim edilip edilmeyeceğinin bile garanti edilmediği belirtiliyor. Şirket üretime geçilmesi halinde müşterilere kesin üretim sırası yerine yaklaşık bir sıra sunarken aracın üretimine 2028'de başlanmasını öngörüyor.

InsideEVs sitesinin aktardığı sözleşmede, "Roadster hâlâ geliştirme aşamasında ve bu nedenle aracınızın ne zaman teslim edileceğini veya teslim edilip edilmeyeceğini garanti edemiyoruz" ifadesi yer aldı.

Tesla'nın uçan Roadster aracı belirsizliğe girdi! Araç hiç teslim edilmeyebilir

TESLİM GARANTİSİ YOK AMA 250 BİN DOLAR İSTİYORLAR

Tesla yeni Roadster için müşterilerden 250 bin dolara kadar ön ödeme talep ediyor. Ancak sözleşmeye göre rezervasyon yaptıran müşteriler, üretim başlaması halinde dahi kesin bir üretim sırası elde etmiş olmayacak. Müşterilere yalnızca yaklaşık bir sıra tahsis edilecek.

Aracın geliştirme sürecinin devam etmesi, satış fiyatı ve teknik özellikler konusunda da belirsizlik doğuruyor. Tesla, rezervasyon sözleşmesinde seçenekler, özellikler ve donanım üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirterek kesin fiyatın açıklanamayacağını bildirdi.

Tesla'nın uçan Roadster aracı belirsizliğe girdi! Araç hiç teslim edilmeyebilir

Şirket, müşterilerin araçlarını yapılandırmaya davet edilmesiyle birlikte fiyatların açıklanacağını ifade ediyor. Tesla, Roadster’ın üretimine 2028'de başlamayı öngörüyor. Ancak şirketin geçmişte tanıttığı birçok yeni ürünün planlanan tarihlerden daha geç piyasaya çıkması ve önceki Roadster versiyonunun hiç üretime geçmemesi, teslimatlara ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Tesla'nın uçan Roadster aracı belirsizliğe girdi! Araç hiç teslim edilmeyebilir

Yeni rezervasyon koşullarında müşteriler açısından dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yeniden satışa ilişkin hükümler oldu. Tesla, rezervasyonların başka bir kişiye devredilemeyeceğini belirtirken, ve Model S Signature Edition özel sürümlerinde uygulanan ikinci elde satış yasağına benzer bir maddeye yer vermedi.

Şirketin CEO'su , Roadster için 0'dan saatte 100 kilometreye 0,81 saniyede ulaşma ve araca entegre roket iticileri gibi iddialı özellikler vaat etmişti.

Rezervasyon bedellerinin tamamen iade edilebilir olması da sözleşmenin öne çıkan hükümleri arasında yer alıyor. Önceki Roadster modelinin üretime geçmemiş olması göz önüne alındığında, müşteriler rezervasyon yaparken iade koşullarını da değerlendirebilecek.

TESLA ROADSTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÖzellikThrust VersiyonuRocket Versiyonu
0-100 km/s (0-60 mph) Hızlanma< 1 saniyeBelirtilmemiş
İtici Motor Sayısı4 adet (arka tarafta)10 adet (kalkış ve manevra için)
Hava Tankı Kapasitesi200 litre (bagaj alanında)600 litre (200L + 400L yolcu koltuğunda ek tank)
Sistem Çalışma Süresi5 - 6 saniye (tek seferde)Belirtilmemiş
Mevcut Dolum Süresi2 - 6 saat (yüksek basınçlı nitrojen düzeneği)Belirtilmemiş
Hedeflenen Dolum Süresi< 30 dakikaBelirtilmemiş
Öne Çıkan YetenekEkstrem hızlanma desteğiKalkış ve havada manevra (uçabilme)
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ETİKETLER
#elon musk
#tesla
#cybertruck
#Roadster
#Model S Signature Edition
#Teknoloji
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