Google Play'de sahte WhatsApp skandalı! 500 bin indirmeyi geçti

Google Play'de kullanıcıları yanıltabilecek sahte bir WhatsApp uygulaması tespit edildi. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın tasarımını, ekran görüntülerini ve açıklama metinlerini neredeyse birebir kopyalayan uygulama, 500 binden fazla indirmeye ulaştı.

Üstelik sahte uygulamanın yalnızca mağazada bulunması değil, reklamlı arama sonuçlarında orijinal WhatsApp'ın önüne geçmesi de dikkat çekti.

GEÇEN AY YAYIMLANDI, 500 BİN İNDİRMEYİ AŞTI

Sahte WhatsApp uygulamasının, Agment Assets sallu adlı geliştirici tarafından Google Play'e yüklendiği belirlendi. Geçen ay kullanıma sunulan uygulama, kısa sürede 500 binden fazla indirildi.

Geliştiricinin Google Play hesabında yalnızca bu uygulamanın bulunması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Sahte uygulamada WhatsApp'ın görsel tasarımından tanıtım metinlerine kadar birçok unsurun kopyalanması, kullanıcıların gerçek uygulamayla taklidini ayırt etmesini zorlaştırdı.

GOOGLE PLAY'İN ERKEN ERİŞİM SİSTEMİ SAHTE UYGULAMAYI GİZLEDİ

Olayın en dikkat çekici taraflarından biri de Google Play'in erken erişim (Early Access) programı oldu.

Sahte WhatsApp'ın başlangıçta fark edilmemesinde bu sistemin etkili olduğu belirtiliyor. Çünkü erken erişim programına dahil edilen uygulamalarda herkese açık kullanıcı yorumları devre dışı bırakılıyor.

Bu nedenle uygulamayı indirmek isteyen kullanıcılar, daha önce yükleyen kişilerin değerlendirmelerini göremiyor. Böylece uygulamanın güvenilirliğini sorgulamak ve olası sahtecilikleri fark etmek güçleşiyor.

SAHTE WHATSAPP REKLAMLA GERÇEĞİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Sahte uygulamayla ilgili bir diğer çarpıcı ayrıntı ise Google Play'deki reklam sistemi oldu. Gelen bilgilere göre taklit WhatsApp, sponsorlu arama sonuçlarında resmi WhatsApp uygulamasının üzerinde gösterildi. Yani WhatsApp'ı indirmek için arama yapan kullanıcılar, gerçek uygulamadan önce sahte versiyonla karşılaşabildi. Resmi WhatsApp'ın indirme sayısı 10 milyarı aşarken, sahte uygulamanın 500 binden fazla indirmeye ulaşması olayın boyutunu gözler önüne serdi.