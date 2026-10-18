Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:47

Google Play'de sahte WhatsApp skandalı! 500 bin indirmeyi geçti

Google Play'de WhatsApp'ı taklit eden sahte bir uygulamanın 500 binden fazla indirildiği ortaya çıktı. Orijinal uygulamanın tasarımını ve açıklamalarını kopyalayan sahte WhatsApp'ın, sponsorlu arama sonuçlarında gerçek uygulamanın üzerinde gösterildiği de bildirildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Google Play'de sahte WhatsApp skandalı! 500 bin indirmeyi geçti
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
18.10.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
18.10.2026
saat ikonu 10:47

Google Play'de kullanıcıları yanıltabilecek sahte bir uygulaması tespit edildi. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın tasarımını, ekran görüntülerini ve açıklama metinlerini neredeyse birebir kopyalayan uygulama, 500 binden fazla indirmeye ulaştı.

Üstelik sahte uygulamanın yalnızca mağazada bulunması değil, reklamlı arama sonuçlarında orijinal WhatsApp'ın önüne geçmesi de dikkat çekti.

GEÇEN AY YAYIMLANDI, 500 BİN İNDİRMEYİ AŞTI

Sahte WhatsApp uygulamasının, Agment Assets sallu adlı geliştirici tarafından Google Play'e yüklendiği belirlendi. Geçen ay kullanıma sunulan uygulama, kısa sürede 500 binden fazla indirildi.

Geliştiricinin Google Play hesabında yalnızca bu uygulamanın bulunması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Sahte uygulamada WhatsApp'ın görsel tasarımından tanıtım metinlerine kadar birçok unsurun kopyalanması, kullanıcıların gerçek uygulamayla taklidini ayırt etmesini zorlaştırdı.

 GOOGLE PLAY'İN ERKEN ERİŞİM SİSTEMİ SAHTE UYGULAMAYI GİZLEDİ

Olayın en dikkat çekici taraflarından biri de Google Play'in erken erişim (Early Access) programı oldu.

Sahte WhatsApp'ın başlangıçta fark edilmemesinde bu sistemin etkili olduğu belirtiliyor. Çünkü erken erişim programına dahil edilen uygulamalarda herkese açık kullanıcı yorumları devre dışı bırakılıyor.

Bu nedenle uygulamayı indirmek isteyen kullanıcılar, daha önce yükleyen kişilerin değerlendirmelerini göremiyor. Böylece uygulamanın güvenilirliğini sorgulamak ve olası sahtecilikleri fark etmek güçleşiyor.

SAHTE WHATSAPP REKLAMLA GERÇEĞİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Sahte uygulamayla ilgili bir diğer çarpıcı ayrıntı ise Google Play'deki reklam sistemi oldu. Gelen bilgilere göre taklit WhatsApp, sponsorlu arama sonuçlarında resmi WhatsApp uygulamasının üzerinde gösterildi. Yani WhatsApp'ı indirmek için arama yapan kullanıcılar, gerçek uygulamadan önce sahte versiyonla karşılaşabildi. Resmi WhatsApp'ın indirme sayısı 10 milyarı aşarken, sahte uygulamanın 500 binden fazla indirmeye ulaşması olayın boyutunu gözler önüne serdi.

ETİKETLER
#whatsapp
#Erken Erişim
#Google Play
#Sahte Uygulama
#Agment Assets
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.