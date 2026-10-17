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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 10:50

YouTube telefonunuzun hafızasını gereksiz yere dolduruyor olabilir: Bu ayarı kontrol edin!

Telefonunuzun veya tabletinizin hafızası siz farkında olmadan doluyorsa bunun sorumlularından bir tanesi YouTube uygulamasında yer alan "Akıllı İndirme" özelliği olabilir. Videoları çevrim dışı izlemek için otomatik olarak indiren bu işlevi kapatmak ise çok kolay. İşte tüm detaylar...

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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YouTube telefonunuzun hafızasını gereksiz yere dolduruyor olabilir: Bu ayarı kontrol edin!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 10:50

Sadece abonelerine sunulan Smart Downloads (Akıllı İndirme) özelliği, videoları kullanıcının haberi olmadan otomatik indirmesi nedeniyle bazı kişiler için can sıkıcı bir hale gelebilir.

"Akıllı İndirme" özelliği izleme geçmişinizi, abone olduğunuz kanalları ve kaydettiğiniz videoları analiz ederek ilgi duyabileceğiniz içerikleri otomatik olarak indiriyor. Böylece telefonunuz internete bağlı olmadığında bile izleyeceğiniz videolar cihazınızda hazır olmuş oluyor.

Normal şartlarda çevrim dışı izlemek istediğiniz videoları manuel olarak indirmek zorundasınız. Akıllı İndirme ise bu işlemi sizin yerinize yapıyor.

YouTube telefonunuzun hafızasını gereksiz yere dolduruyor olabilir: Bu ayarı kontrol edin!

'AKILLI İNDİRME' ÖZELLİĞİ NEDEN KAPATILMALI?

Akıllı indirme özelliğinin en önemli sorunlarından biri nadiren de olsa sizin ilgi alanlarınıza uymayan videoları da indirebilmesi. izleme alışkanlıklarınızı analiz ederek içerik önerilerinde bulunuyor ancak algoritmanın kullanıcı tercihlerini her zaman doğru tahmin edememesi, istenmeyen videoların cihazda gereksiz yere depolama alanı kaplamasına yol açabiliyor.

Özellikle telefonunuzda az depolama alanı varsa otomatik indirilen videoları istemeyebilirsiniz. Bir diğer sorun ise YouTube'da karşılaşılan "Quality Unavailable" (Kalite Kullanılamıyor) hatası. YouTube tarafından otomatik indirilen bir videoyu daha sonra internet üzerinden farklı bir görüntü kalitesinde izlemeye çalıştığınızda söz konusu hatayla karşılaşabilirsiniz.

Örneğin YouTube'un 360P çözünürlükte indirdiği bir videoyu çevrim içi izlerken farklı bir görüntü kalitesi seçmek istediğinizde "Quality Unavailable" mesajı görüntülenebiliyor. Dolayısıyla otomatik indirme özelliği, görüntü kalitesini değiştirmek isteyenler için sorun teşkil edebilir.

YouTube telefonunuzun hafızasını gereksiz yere dolduruyor olabilir: Bu ayarı kontrol edin!

YOUTUBE AKILLI İNDİRME NASIL KAPATILIR?

YouTube Premium aboneliği bulunan Android ve iPhone kullanıcıları, akıllı indirmeyi uygulamanın ayarları üzerinden kolayca devre dışı bırakabiliyor.

Bunun için öncelikle YouTube uygulamasını açmanız ve ekranın sağ alt köşesinde bulunan profil simgesine dokunmanız gerekiyor. Ardından Ayarlar menüsüne girerek "Arka Plan ve İndirilenler" bölümünü açmalısınız. Bu menüde yer alan "akıllı indirme" seçeneğini kapattığınızda otomatik video indirme işlemi devre dışı kalıyor.

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ETİKETLER
#youtube
#youtube premium
#Smart Downloads
#Akıllı İndirme
#Quality Unavailable
#Teknoloji
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