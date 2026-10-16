Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:53

Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat! 500 binden fazla kişi tuzağa düştü

Google Play Store'da resmi WhatsApp uygulamasını taklit eden sahte bir uygulamanın 500 binden fazla indirildiği ortaya çıktı. Sponsorlu arama sonuçlarında bazı kullanıcılara gösterilen uygulama 1 aydan uzun süredir mağazadan kaldırılmış değil.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat! 500 binden fazla kişi tuzağa düştü
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:53

Google Play Store'da sahte uygulama sorunu büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 100 binden fazla indirmeye ulaşan sahte uygulamasının mağazadan kaldırılmasının ardından şimdi de 'ı taklit eden bir uygulama ortaya çıktı. Üstelik 500 binden fazla indirmeye ulaşmasına rağmen hâlâ mağazada yer alıyor.

Sosyal paylaşım sitesi 'te yapılan bir paylaşıma göre uygulama, gerçek WhatsApp'ı arayan bazı kullanıcılara sponsorlu arama sonucu olarak gösteriliyor. Google Play Store verileri de 500 binin üzerinde indirildiğini ortaya koyuyor.

Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat! 500 binden fazla kişi tuzağa düştü

SAHTE UYGULAMA, GERÇEK WHATSAPP'I TAKLİT EDİYOR

"Agment Assets sallu" adlı geliştirici hesabı üzerinden yayınlanan sahte uygulama, resmi WhatsApp'a oldukça benzer bir görünüme sahip. Uygulamanın sayfasında gerçek WhatsApp'ın açıklama metinleri ve ekran görüntüleri kullanılıyor. Ayrıca geliştirici hesabında şu anda yalnızca tek bir uygulama bulunuyor.

Google Play Store kayıtlarına göre geçen ay piyasaya sürülen sahte uygulama kısa sürede 500 binden fazla indirmeye ulaştı. Öte yandan sahte uygulamanın sponsorlu sonuçlarda görünmesi tüm kullanıcıları etkilemiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kargo firması çalışanının tek hatası F-35'in gizli parçalarını Çin'e teslim etti!
Ruslar S-400'ü silah olarak kullandı! Kiev'e saldırı tespit edilemedi
ETİKETLER
#whatsapp
#google chrome
#Reddit
#Google Play Store
#Agment Assets Sallu
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.