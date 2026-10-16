Sahte WhatsApp uygulamasına dikkat! 500 binden fazla kişi tuzağa düştü

Google Play Store'da sahte uygulama sorunu büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 100 binden fazla indirmeye ulaşan sahte Google Chrome uygulamasının mağazadan kaldırılmasının ardından şimdi de WhatsApp'ı taklit eden bir uygulama ortaya çıktı. Üstelik 500 binden fazla indirmeye ulaşmasına rağmen hâlâ mağazada yer alıyor.

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yapılan bir paylaşıma göre uygulama, gerçek WhatsApp'ı arayan bazı kullanıcılara sponsorlu arama sonucu olarak gösteriliyor. Google Play Store verileri de 500 binin üzerinde indirildiğini ortaya koyuyor.

SAHTE UYGULAMA, GERÇEK WHATSAPP'I TAKLİT EDİYOR

"Agment Assets sallu" adlı geliştirici hesabı üzerinden yayınlanan sahte uygulama, resmi WhatsApp'a oldukça benzer bir görünüme sahip. Uygulamanın sayfasında gerçek WhatsApp'ın açıklama metinleri ve ekran görüntüleri kullanılıyor. Ayrıca geliştirici hesabında şu anda yalnızca tek bir uygulama bulunuyor.

Google Play Store kayıtlarına göre geçen ay piyasaya sürülen sahte uygulama kısa sürede 500 binden fazla indirmeye ulaştı. Öte yandan sahte uygulamanın sponsorlu sonuçlarda görünmesi tüm kullanıcıları etkilemiyor.