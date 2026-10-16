Ruslar S-400'ü silah olarak kullandı! Kiev'e saldırı tespit edilemedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rusya’nın 12 Ekim’de Kiev'e düzenlediği balistik füze saldırısı öncesinde yabancı ortaklarının Ukrayna'yı bilgilendirmediğini açıkladı. Zelenskyy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın balistik füze fırlatmalarına ilişkin istihbarat bilgilerinin sivillerin zamanında uyarılması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Zelenskyy, "Balistik füzelere ilişkin erken uyarı insanların hayatını kaybetmesini önlemeye yardımcı olan şeydir" ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitalii Klychko'nun açıklamasına göre Rusya başkentteki sivil altyapıyı hedef alan saldırıda beş balistik füze fırlattı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.

S-400 FÜZELERİ SALDIRI AMAÇLI KULLANILDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus füzelerinin ancak saldırı sırasında tespit edilmesinin nedenlerini araştıracağını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, "Karşı tarafın topraklarından gerçekleştirilen füze fırlatmalarına ilişkin herhangi bir bilgimiz yoktu" denildi.

Öte yandan, elektronik harp uzmanı ve Zelenskyy’nin teknoloji danışmanı Serhii Flash Beskrestnov, Kiev'e düzenlenen saldırıda S-400 füzelerinin kullanıldığını belirtti. Beskrestnov, füzelerin çoğu zaman patlamadan yalnızca 1 saniye önce tespit edildiğini söyledi.

Beskrestnov, "Ortaklarımızın istihbarat teşkilatlarının S-400 fırlatmalarını tespit edemediği ilk olay değil. Bazı teknik ayrıntılar var" ifadelerini kullandı.

Askeri uzman ve savaş gazisi Oleksii Hetman da daha önce yaptığı açıklamada, S-400 füzelerinin tespit edilmesindeki zorluklara değinmişti. Hetman’a göre 100 kilometreye kadar irtifaya çıkabilen ve kolaylıkla tespit edilebilen Iskander füzelerinin aksine S-400 füzeleri alçak irtifada saniyede 2-2,5 kilometre hızla ilerliyor. İstihbarat verileri ise çoğu zaman radar ekranlarına ancak 20 saniye sonra yansıyor.

TRUMP’IN PETROL RAFİNERİLERİYLE İLGİLİ TALEBİ

Financial Times’ın Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kiev'den Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmasını istiyor. Haberde talebin yerine getirilmemesi halinde silah satışlarının ve istihbarat paylaşımının durdurulabileceği yönünde tehditlerde bulunulduğu aktarıldı.

Trump daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü açıklamıştı. Görüşmede Rus dizel yakıtının ABD pazarına geri dönmesi ve Rusya ile Ukrayna arasında petrol rafinerilerine yönelik saldırıları kapsayan bir ateşkesin ele alındığı belirtilmişti.