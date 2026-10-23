Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:17

Cevdet Yılmaz'dan 2025'teki fon konuşmasının çarpıtılmasına yönelik açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025'teki fon düzenlemesine yönelik konuşmasının çarpıtılmasına" ilişkin açıklamasında, "Bugün de yarın da istismarcılar ve manipülatörler ile sonuna kadar mücadele etmeye, meşru yatırımcıların haklarına ve kalkınma çabamızın değerli bir bileşeni olan sermaye piyasalarımızın geneline sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Cevdet Yılmaz'dan 2025'teki fon konuşmasının çarpıtılmasına yönelik açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:17

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 11 Aralık 2025'te finans zirvesinde yaptığı konuşmanın, cımbızlanarak ve bağlamından koparılarak dezenformasyon haline getirilmesinin dürüst ve samimi olmayan yaklaşıma örnek olduğunu bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, siyasetin her şeyden önce dürüstlük ve samimiyet işi olduğunu belirtti.

GELİR VERGİSİNE TABİ OLDU

"11 Aralık 2025'te bir finans zirvesinde yaptığım konuşmanın, cımbızlanarak ve bağlamından koparılarak nasıl bir dezenformasyon haline getirildiği dürüst ve samimi olmayan yaklaşıma bir örnektir." ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hangi mahfillerden yayıldığı belli olan dezenformasyon ve saldırılara dün gece bir milletvekili de katılmıştır. Asgari düzeyde dikkat sahibi herkes, konuşmamın istismarcılara dönük bir düzenlemenin yanlış algılara konu edilmesiyle ilgili olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Nitekim 4 Aralık 2025'te kabul edilen 7566 sayılı Kanun'un 3. maddesi ile 'nun geçici 67. maddesinde yapılan değişiklikle katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen ve 'a kayıtlı olmayan (patron fonları olarak da isimlendirilen) fonlardan alınan karlar için var olan gelir vergisi istisnası kaldırıldı. Böylece bu fonlardan elde edilen karlar da gelir vergisine tabi oldu. 11 Aralık 2025 yılında bir finans zirvesinde yaptığım konuşma, 4 Aralık'ta yapılan bu kanuni düzenlemeye açıklık getiren, vergi istismarcıları dışında kalan kesimlere herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını vurguladığım bir konuşmadır."

MANİPÜLATÖRLER İLE SONUNA KADAR MÜCADELE

Düzenlemelerin veya alınan tedbirlerin neyi hedeflediğini açık ve şeffaf şekilde paylaşmaktan yana olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları bildirdi:

"Ekonomik iletişimin bu anlamda öneminin altını tekrar çizmek isterim. Düzenleyici otoriteler, yanlış algılar oluşmaması adına, yapılan düzenlemelerin ne ifade ettiğini, hangi alanı ilgilendirdiğini veya etkilediğini sade bir dille kamuoyuna aktarmalıdır. Dün de bugün de bunu savunuyorum. Aksi takdirde istismarcılar veya hukuka aykırı işlem yapanlarla hukuk içinde çalışanlar birbirine karıştırılacak, meşru yatırımcılara ve sisteme zarar verilmiş olacaktır. Bugün de yarın da istismarcılar ve manipülatörler ile sonuna kadar mücadele etmeye, meşru yatırımcıların haklarına ve kalkınma çabamızın değerli bir bileşeni olan sermaye piyasalarımızın geneline sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TBMM'de bütçe maratonu başladı! Cevdet Yılmaz’dan milli gelir, enflasyon ve sermaye piyasası mesajı
ETİKETLER
#Cevdet Yılmaz
#gelir vergisi kanunu
#sermaye piyasaları
#Finans Zirvesi
#7566 Sayılı Kanun
#Tefas
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.