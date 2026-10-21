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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:14

TBMM'de bütçe maratonu başladı! Cevdet Yılmaz’dan milli gelir, enflasyon ve sermaye piyasası mesajı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Komisyondaki usul değerlendirmelerinin ardından bütçe sunumunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; kamu harcamalarında disiplin, enflasyonla mücadele ve sosyal konut projelerine ilişkin hükümetin öncelikli hedeflerini açıkladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TBMM'de bütçe maratonu başladı! Cevdet Yılmaz’dan milli gelir, enflasyon ve sermaye piyasası mesajı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:14

, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri için toplandı. Muhalefet milletvekillerinin usul tartışmalarının ardından sunumuna başlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı , bütçe disiplini, sosyal konut projeleri ve enflasyonla mücadeleye ilişkin ilk kritik mesajlarını verdi.

HABERİN ÖZETİ

TBMM'de bütçe maratonu başladı! Cevdet Yılmaz’dan milli gelir, enflasyon ve sermaye piyasası mesajı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başladı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe disiplini, sosyal konut projeleri ve enflasyonla mücadeleye ilişkin ilk mesajlarını verdi.
Komisyonda, muhalefet milletvekillerinin usul tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunum yaptı.
Muhalefet, OVP makroekonomik göstergelerinin değişmesi, bütçe denetimindeki eksiklikler ve bütçenin adaletli olması gibi konularda görüş bildirdi.
Cevdet Yılmaz, deprem harcamaları hariç kamu harcamalarının kontrol altında tutulması ve bütçe açığının azaltılmasıyla ekonominin dayanıklılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle konut arzını artırarak barınma imkanlarını geliştirmeyi ve enflasyonla mücadeleyi desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

MİLLİ GELİRDE TARİHİ EŞİK: KİŞİ BAŞI 20 BİN DOLAR AŞILIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin büyüme ve gelir hedeflerine ilişkin tarihi rakamları paylaştı:

  • Milli Gelir Hedefi: "2026 yılı sonunda millî gelirimizin ilk kez 1,8 trilyon doların üzerine çıkması beklenmektedir."
  • Kişi Başı Gelir: "Kişi başına gelirin ilk defa 20 bin doları aşması ve ülkemizin yüksek gelir grubu için belirlenen eşiğin üzerinde yer alması öngörülüyor."
TBMM'de bütçe maratonu başladı! Cevdet Yılmaz’dan milli gelir, enflasyon ve sermaye piyasası mesajı

ENFLASYONDA HEDEF: 2027'DE YÜZDE 21, ARDINDAN TEK HANE

Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Yılmaz, yıl sonu tahminlerini ve gelecek dönem hedeflerini şöyle açıkladı:

  • 2026 ve 2027 Tahminleri: "2026 yıl sonunda yüzde 28,4 olarak tahmin edilen tüketici fiyat artışının, 2027 yıl sonu itibarıyla yüzde 21’e gerilemesini hedefliyoruz."
  • Tek Hane Mesajı: "Tek haneli enflasyon oranlarına kalıcı biçimde ulaşana kadar kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz."
TBMM'de bütçe maratonu başladı! Cevdet Yılmaz’dan milli gelir, enflasyon ve sermaye piyasası mesajı

SERMAYE PİYASALARI VE FON TASFİYELERİ: "YOLUMUZA DAHA GÜÇLÜ DEVAM EDECEĞİZ"

Son dönemde gündemi meşgul eden sorunlu yatırım fonlarının tasfiyesi ve denetim adımlarına değinen Cevdet Yılmaz, yatırımcılara ve piyasalara güven mesajı verdi:

  • Piyasalara Güven: "Mevcut sorunların aşılmasıyla sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek, yatırımcılarına da ülke ekonomisine de kazandıracak."
  • Hukuk ve Denetim: Hukuka aykırı işlemlerle piyasayı bozanların sonuçlarına katlanacağını ifade eden Yılmaz, hastalıklı yapıları bünyeye zarar vermeden tasfiye ettiklerini ve kurallara uygun çalışan sistemin korunacağını vurguladı.

KAMUDA DİSİPLİN VE SOSYAL KONUT HAMLESİ

Bütçenin harcama ve sosyal politikalar ayağına değinen Yılmaz, iki kritik başlığın altını çizdi:

  • Bütçe Disiplini: Deprem harcamaları hariç tutulduğunda kamu harcamalarının sıkı kontrol altında tutulacağını ve bütçe açığının kademeli olarak azaltılacağını belirtti.
  • Sosyal Konut ve Kiralar: Sosyal konut ve kiralık sosyal konut projeleriyle arzın artırılacağını, böylece hem barınma imkânlarının geliştirileceğini hem de fiyat artışlarının önüne geçilerek enflasyonla mücadeleye destek verileceğini vurguladı.

 

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#İyi Parti
#CHP
#Cevdet Yılmaz
#Mehmet Muş
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
#Ekonomi
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