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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:22

Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 asgari ücret zam senaryoları: Yüzde 25, 30 ve 35 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete önümüzdeki yıldan itibaren uygulanacak zam oranı için geri sayım başladı. Çalışanlar ve emeklilerin merakla beklediği ve yeni yılda uygulanmaya başlayacak zam oranı için ilk ipucu geldi. Öte yandan enflasyon beklentileri doğrultusunda hazırlanan asgari ücret zam senaryoları da belli oldu. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam olacak mı? İşte 2027 asgari ücret zammı için öne çıkan senaryo, tahmini maaş tutarları ve son gelişmeler...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 asgari ücret zam senaryoları: Yüzde 25, 30 ve 35 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:22

ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan, önümüzdeki yıl için asgari ücrete yapılacak zam oranına odaklandı.  Asgari ücret zam pazarlığına sayılı günler kala senaryolar da konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için ilk ipucu geldi. Öte yandan   , canlı yayınında çalışma hayatı ve emeklilerin gündemine dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam olacak mı? İşte 2027 asgari ücret zammı için öne çıkan senaryo, tahmini maaş tutarları ve son gelişmeler... 

Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 asgari ücret zam senaryoları: Yüzde 25, 30 ve 35 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 

2027 yılı asgari ücret zammı henüz kesinleşmedi. Yeni yıl bütçesinde asgari ücret vergi istisnası kapsamında çalışanlara sağlanacak katkı için 1 trilyon 460 milyar lira kaynak ayrılması öngörülüyor. 2026 yılında bu kalem için öngörülen 1 trilyon 92 milyar liralık kaynakla karşılaştırıldığında yüzde 33,7’lik artış dikkat çekiyor. 

2026 yılında geçerli olan net asgari ücretin 28 bin 75,50 lira olduğu baz alındığında, yüzde 33,7 zam senaryosunda yeni ücret yaklaşık 37 bin 536 liraya yükseliyor. Bu senaryoda çalışanların aylık ücretinde yaklaşık 9 bin 461 liralık artış gerçekleşiyor.
 

Ancak bütçedeki vergi istisnası kaynağının aynı oranda artırılması, asgari ücrete de yüzde 33,7 zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Söz konusu oran, olası zam senaryoları açısından değerlendirilirken nihai kararın açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 asgari ücret zam senaryoları: Yüzde 25, 30 ve 35 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI 

Asgari ücrette farklı zam oranlarının uygulanması halinde ortaya çıkacak rakamlar da merak ediliyor. 2026 yılı net asgari ücreti üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası zam senaryoları şöyle:

Yüzde 25 zam: 35 bin 94 TL
Yüzde 28,4 zam: 36 bin 48 TL
Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL
Yüzde 33,7 zam: 37 bin 536 TL
Yüzde 35 zam: 37 bin 901 TL
 

Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 asgari ücret zam senaryoları: Yüzde 25, 30 ve 35 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?

İSA KARAKAŞ'TAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI DEĞERLENDİRMESİ 

SGK uzmanı İsa Karakaş, Meclis’e sunulan yeni yıl bütçesindeki vergi istisnası kalemlerini değerlendirerek asgari ücrette yüzde 30’un altında bir güncelleme beklemediğini ifade etti.

Karakaş, memur ve emekli maaşlarına ilişkin bütçe kalemlerinde ise yüksek oranlı artışların şimdilik öne çıkmadığını belirtti. Bununla birlikte seçim sürecine girilmesi halinde ek bütçelerle bu rakamların değişebileceğini değerlendirdi.

Olası erken seçim takvimine de değinen Karakaş, bütçenin henüz bir seçim bütçesi niteliğinde olmadığını, seçimin 2027 sonu veya 2028 Nisan ayına ertelenmesi ihtimalinin güçlü olduğunu dile getirdi.

Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 asgari ücret zam senaryoları: Yüzde 25, 30 ve 35 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur?

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için resmi sürecin ve yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekiyor. Zam oranı kesinleşmeden yüzde 25, yüzde 30 veya yüzde 35 gibi senaryolar üzerinden yapılan hesaplamalar tahmini tutarlar olarak değerlendiriliyor. toplantıları aralık ayında gerçekleşmektedir. Bu yıl yapılacak asgari ücret toplantılarının tarihleri henüz kesinleşmemekle birlikte toplamda 3 ya da 4 oturum halinde yapılmaktadır. 

ETİKETLER
#tgrt haber
#asgari ücret tespit komisyonu
#Sgk Başuzmanı
#İsa Karakaş
#Vergi İstişnası
#2027 asgari ücret
#Sgk Başuzmanı İsa Karakaş
#Ekonomi
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