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Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:09

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema sürprizi! Ceren Karakoç'tan dönüş sinyali veren paylaşım

Kızılcık Şerbeti'nde beşinci sezonun ilk bölümünde öldüğü gösterilen Nursema karakteriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dört sezon boyunca Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geri dönüş iddialarını güçlendirdi. Oyuncunun sırtında 'Nurfena' yazan kırmızı ceketle verdiği poz ve hikâyenin devam edeceğini düşündüren sözleri, dizinin takipçilerini heyecanlandırdı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema sürprizi! Ceren Karakoç'tan dönüş sinyali veren paylaşım
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:09

Dizinin yeni sezonunda 'nın kazayla hikâyeden çıkarılması izleyiciler arasında büyük şaşkınlık uyandırmıştı. Senarist değişikliğinin ardından karakterin yeniden ekrana geleceğine ilişkin haberler gündeme gelirken 'un son paylaşımı da merakları artırdı. Oyuncunun "Öyleyse, yeniden" notuyla yaptığı paylaşım, Nursema'nın hikâyesinin henüz tamamlanmadığı şeklinde yorumlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE NURSEMA SÜRPRİZİ

Ceren Karakoç, 'nin 28 Ekim 2022'de ekrana gelen ilk bölümünden itibaren dizinin öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı. Ünal ailesinin kızı Nursema'nın yaşadığı ilişkiler, evlilikler ve ailesiyle arasındaki çatışmalar, dizinin en çok konuşulan hikâyelerinden biri hâline geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema sürprizi! Ceren Karakoç'tan dönüş sinyali veren paylaşım

Daha önce Beni Affet dizisindeki Kader karakteriyle tanınan Karakoç, Nursema rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ancak beşinci sezonun ilk bölümünde karakterin bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğinin gösterilmesi, dizinin hayranlarını üzdü. Nursema'nın mezar taşının ekrana gelmesi de karakterin hikâyesinin sona erdiği düşüncesini güçlendirdi.

Karakoç, daha önce Ayşe Arman'ın programında yeni sezon için yapımcıyla anlaştığını ancak tatildeyken aldığı bir telefonla diziden ayrıldığını öğrendiğini anlatmıştı. Oyuncunun açıklamaları, Nursema'nın hikâyesinin nasıl sonlandırıldığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema sürprizi! Ceren Karakoç'tan dönüş sinyali veren paylaşım

SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI DENGELER DEĞİŞTİ

Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonla birlikte senaryo ekibinde de önemli bir değişiklik yaşandı. Dizinin ilk bölümünden itibaren hikâyeyi kaleme alan ve Zeynep Gür'ün yerine Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Nursema'nın diziye döneceğine ilişkin haberinin ardından izleyiciler, karakterin hikâyeye nasıl dâhil edileceğini merak etmeye başladı. Yeni senaryo ekibinin hazırladığı ilk bölümde Nursema'nın geçmişe dönüş sahnelerinde görülmesi de bu beklentiyi artırdı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema sürprizi! Ceren Karakoç'tan dönüş sinyali veren paylaşım

Öte yandan Abdullah'ın Nursema ve Mustafa'nın çocukluk fotoğraflarına bakarken fenalaşması, karakterin hikâyesine ilişkin soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Nilay'ın annesi Sevtap karakteriyle bilinen Neslihan Yeldan'ın da diziye döneceği haberleri, yeni sezonda eski karakterlerin yeniden izleyici karşısına çıkabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

CEREN KARAKOÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN NURFENA PAYLAŞIMI

İzleyicilerin merakla beklediği gelişme, Ceren Karakoç'un Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Nursema'yı hatırlatan siyah bonesi ve beyaz eteğiyle sırtı dönük şekilde poz veren oyuncunun kırmızı ceketinde, karakter için sosyal medyada kullanılan 'Nurfena' lakabının yazması dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema sürprizi! Ceren Karakoç'tan dönüş sinyali veren paylaşım

Karakoç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Bazı hikâyeler biter.__Bazılarıysa fikrini değiştirir. 
Bazı karakterler kendi vedalarını pek ciddiye almıyor 
Ve görünen o ki Nursema’nın henüz anlatacakları varmış.
Nursema’yla kaldığımız yerden değil, yeniden…
Bu kez hikâyenin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz.
Hayatın, senaryonun ve zamanlamanın küçük sürprizlerine…
Öyleyse, yeniden'

Oyuncunun sözleri, Nursema'nın diziye dönüşüne yönelik güçlü bir işaret olarak değerlendirildi. Özellikle karakterin hikâyesine kaldığı yerden değil, yeniden başlanacağını vurgulaması, yeni sezonda farklı bir senaryonun izleyicileri bekleyebileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema sürprizi! Ceren Karakoç'tan dönüş sinyali veren paylaşım

NURSEMA'NIN YENİ HİKÂYESİ NASIL OLACAK?

Ceren Karakoç'un paylaşımı, Nursema'nın geri döneceği beklentisini artırsa da karakterin hangi bölümde ve nasıl ekrana geleceğine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil. Oyuncunun sözleri, dizinin hayranları tarafından dönüş sinyali olarak yorumlanırken Nursema'nın hikâyesinin hangi yönde ilerleyeceği merak konusu oldu.

Dört sezon boyunca yaşadığı zorluklarla izleyicinin ilgisini çeken Nursema'nın yeni sezonda nasıl bir yol izleyeceği, özellikle Abdullah ve Ünal ailesiyle ilişkileri açısından önem taşıyor. Karakoç'un paylaşımı sonrasında gözler, dizinin yeni bölümlerine ve karakterin geleceğine ilişkin yapılacak açıklamalara çevrildi.

 

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#nursema
#ceren karakoç
#melis civelek
#Zeynep Gür
#Medya
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