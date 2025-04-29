Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç ilanı aşk etti

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakteriyle yer alan Ceren Karakoç, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu Osman Karakoç ile evlendi. Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününde duygusal bir mesaj yayınladı.

CEREN KARAKOÇ'TAN EŞİNE DUYGUSAL MESAJ

Televizyonda son olarak Elbet Bir Gün dizisinde rol alan Osman Karakoç, 41 yaşına girdi. Eşi Ceren Karakoç duygusal bir paylaşım yaptı. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla. Benim için eskisinden daha güzelsin. Sevgilim iyi ki doğdun" dedi.

CEREN KARAKOÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI, KAÇ YAŞINDA?

17 Ağustos 1984 Ankara doğumlu Ceren Karakoç, Ankara'da çekilen Beni Affet dizisinde 2011'den itibaren sekiz sezon Kader karakteriyle ekranda yer aldı. 2013 yılında oyuncu Osman Karakoç ile evlendi. CerenKarakoç, dizi oyunculuğuna Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol alarak devam etti.