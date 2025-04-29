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 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç ilanı aşk etti

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakteriyle yer alan Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç'un doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştı. Eşiyle birlikte çektirdiği birçok kareyi paylaşan Ceren Karakoç'a beğeni yağdı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç ilanı aşk etti
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 16:32

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakteriyle yer alan Ceren Karakoç, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu Osman Karakoç ile evlendi. Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününde duygusal bir mesaj yayınladı.

CEREN KARAKOÇ'TAN EŞİNE DUYGUSAL MESAJ

Televizyonda son olarak Elbet Bir Gün dizisinde rol alan Osman Karakoç, 41 yaşına girdi. Eşi Ceren Karakoç duygusal bir paylaşım yaptı. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, "Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla. Benim için eskisinden daha güzelsin. Sevgilim iyi ki doğdun" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç ilanı aşk etti

CEREN KARAKOÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI, KAÇ YAŞINDA?

17 Ağustos 1984 Ankara doğumlu Ceren Karakoç, Ankara'da çekilen Beni Affet dizisinde 2011'den itibaren sekiz sezon Kader karakteriyle ekranda yer aldı. 2013 yılında oyuncu Osman Karakoç ile evlendi. CerenKarakoç, dizi oyunculuğuna Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol alarak devam etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç ilanı aşk etti
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Sıkça Sorulan Sorular

OSMAN KARAKOÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
29 Nisan 1984 doğumlu Osman Karakoç, 2008-2016 yılları arasında yayımlanan, 8 sezon devam eden Unutma Beni adlı aile dizisinde 1702 bölüm başrol oynadı; ardından romantik komedi dizilerinde rol aldı. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Aşk ve Mavi dizisinde 78 bölüm oynadı.
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