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 | Dilek Ulusan

Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti ekibiyle karşılaştı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakteriyle yer alan Serkan Tınmaz, geçtiğimiz sezon diziden ayrılarak hayranlarını şoke etmişti. İki Dünya Bir Dilek filminin çekimlerinde yer alan Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti ekibiyle karşılaştı.

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Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti ekibiyle karşılaştı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 11:49

Son olarak Sibel Taşçıoğlu ayrılığıyla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisi mayıs sonunda sezon finali yapıyor. Umut rolüyle Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Serkan Tınmaz, İki Dünya Bir Dilek filmi çekimlerine başladı. Eski ekip arkadaşlarıyla karşılaşan Serkan Tınmaz'ın paylaşımı da çok sevildi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ESKİ EKİBİ DUYGULANDIRDI

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılı. ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde geçtiğimiz sezon Umut rolüyle yer alan Serkan Tınmaz, ayrılık kararıyla sevenlerini şaşırtmıştı. Başrolünde Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrolünde yer aldığı İki Dünya Bir Dilek filminde rol alan Serkan Tınmaz eski ekip arkadaşlarıyla karşılaştı.

Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti ekibiyle karşılaştı!

Bu sezon diziden ayrılan yönetmen Ketche, İki Dünya Bir Dilek filmiyle tekrar işinin başına döndü. Filmde Serkan Tınmaz da yer alırken, iki isim bir dönem beraber çalıştıkları Kızılcık Şerbeti ekibiyle karşılaştı. Setleri denk gelen Serkan Tınmaz ile Ketche, Sıla Türkoğlu, Rahimcan Kapkap ve Ceren Yalazoğlu Karakoç ile birlikte poz verdi. Serkan Tınmaz o anları "Kızılcık buluşması" notuyla paylaştı.

Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti ekibiyle karşılaştı!
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