Volkan Konak'ın isteği yerine getirilecek! Konserindeki sözleri harekete geçirdi

Volkan Konak, 31 Mart'ta Kıbrıs'taki sahnesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Volkan Konak, vasiyeti üzerine, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi. Usta isim, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten Antalya’ya bir karavan park yapılmasını istemişti. Sevenleri de Volkan Konak'ın isteği üzerine harekete geçti.

VOLKAN KONAK'IN İSTEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

2019 yılında Antalya'da verdiği konserde karavanda yaşamayı çok sevdiğini belirterek, "Geceyi karavanında geçirdim. Antalya’da profesyonel olarak bir karavan park rica ediyorum. Muhittin başkanım dünya şehriyiz. Karavancılık turizmi dünya da çok yaygın. Bize böyle köşede bir yerde, profesyonel anlamda bir karavan park. Ben akşam dolaştım, Kemer’e gittim, almadılar bizi içeriye, 'kapalı' dediler. Antalya’da karavan parkı olmalı, en baş müşterisi benim. Akşam ormanda yattım, yemin ediyorum. Açılışına geleceğim, hiçbir karşılık beklemeden, açılışını ben yapacağım. Karavan parkı için, ihtiyaç. Ben karavanda yaşıyorum, seviyorum. Karavan park muhteşem bir turizmdir" demişti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, merhum sanatçı Volkan Konak'ın isteği üzerine harekete geçti. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi oy birliğiyle yakın zamanda Antalya Lara’da açılacak karavan parkına Volkan Konak isminin verilmesini oy birliği ile kabul edildi.