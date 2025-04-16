Morgan Freeman yıllardır taşıdığı küpesinin sırrı ortaya çıktı! Gerçek hayranlarını şoke etti

Esaretin Bedeli, Yedi, Şimdi Ya Da Asla, Robin Hood gibi yapımlarda rol alan 87 yaşındaki Morgan Freeman, oyunculuk başarısı kadar yıllardır çıkarmadığı altın küpeleriyle de dikkat çekiyor.

KÜPELERİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Morgan Freeman, yıllardır kulağından çıkarmadığı küpeleri hakkında itirafta bulundu. Yıllardır Morgan Freeman'in tarz için taktığı düşünülen küpeleri aslında tabut parası olarak tutulduğu öğrenildi.

Zamanının en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Morgan Freeman, kariyeri boyunca 29 ödül kazandı. Morgan Freeman, rol aldığı filmlerdeki oyunculuk başarısı kadar kulağındaki altın küpelerle de dikkat çekiyor. Altın küpelerin, yıllarca bir tarz meselesi olduğu düşünüldü.

87 yaşındaki Morgan Freeman, altın küpe takmasının nedenini ilk kez açıkladı. Morgan Freeman, "Bu küpeler, eğer bilmediğim bir yerde ölürsem, bir tabut alacak kadar değerli. Eskiden denizciler de bu yüzden küpe takarlardı ve ben de bu geleneği sürdürüyorum." dedi.