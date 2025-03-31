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 | Mutluhan Yıldız

Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Volkan Konak, konser sırasında aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan usta sanatçı hayatını kaybetti. Konak’ın beklenmedik vefatı sonrası yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sanatçının eşi Selma Konak da eşinin ölümüne ilişkin harekete geçti.

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Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı!
KAYNAK:
Halk TV
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 18:47

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele şehrinde verdiği konser sırasında rahatsızlanarak sahnede fenalaştı. Aniden yere düşen Konak'a sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapıldı. Konak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konak’ın naaşı, ilk otopsi işlemleri için başkent Lefkoşa’da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne sevk edildi. Burada yapılan ön incelemenin ardından, cenaze Türkiye’ye götürülmek üzere Ercan Havalimanı’na nakledildi.

Ünlü sanatçının cenazesi, yarın memleketi Trabzon’da defnedilecek.

VOLKAN KONAK'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri incelemelerde belirleneceği bildirildi.

Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı

Sanatçının eşi Selma Konak'ın ölümü şüpheli bulduğu öğrenildi. Halk TV'de yer alan habere göre; Selma Konak'ın eşinin son derece sağlık olduğunu söylediği belirtildi.

Selma Konak eşinin cenazesi için otopsi talep etti.

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