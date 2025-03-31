Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı

Kıbrıs'taki sahnesinde hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vasiyeti de ortaya çıktı. Bir sahnesinde öldüğünde babasının yanına gömülmek istenen Volkan Konak'ın cenaze bilgileri de ortaya çıktı.

Kıbrıs'ta konser sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatın kaybeden Volkan Konak'a 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Sevenleri ve ailesi hastaneye akın ederken, sanatçının yıllar önce verdiği röportaj yürekleri burktu. Volkan Konak'ın, "Bayramda ölenlere çok üzülüyorum" sözleri gündem oldu.

VOLKAN KONAK'IN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Volkan Konak'ın yıllar önce şarkı arasında, "Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarına gömün beni. Şair beni bağışlasın. Karadeniz'de Maçaka'da, düz tarlada babamın yanına gömün beni" sözleri tekrar gündem oldu.

VOLKAN KONAK'IN CENAZE PROGRAMLARI BELLİ OLDU

Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderilecek olan Konak’ın, Trabzon’un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı. Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken, Volkan Konak için Çarşamba günü Trabzon Maçka’daki aile kabristanında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.