Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan ayrılık, oyuncu Cansu Taşkın’ın açıklamasının ardından yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Dizide Billur karakterine hayat veren Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık sürecine ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Gold Film ise yayımladığı basın açıklamasında, karakterin hikayesinin neden sona erdiğine ve oyuncunun kadrodan ayrılma sürecine ilişkin bilgi verdi.

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HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti yapımcılarından Cansu Taşkın açıklaması! Senaryoya uymadı Kızılcık Şerbeti dizisinde Billur karakterini canlandıran Cansu Taşkın'ın projeden ayrılması ve tepkisi üzerine yapım şirketi Gold Film'den açıklama yapıldı. Dizide sadece üç bölüm yer alan Cansu Taşkın, fragmanda yer aldığı gün kadrodan çıkarıldığını belirterek 'ekmeğimle oynandı' tepkisini gösterdi ve diğer projeyi kabul etmediği için pişman olduğunu ifade etti. Yapım şirketi Gold Film, senarist değişikliği sonrasında hikayede yapılan düzenlemeler doğrultusunda 143. bölüm itibarıyla Billur karakterinin hikayesinin sona erdiğini açıkladı. Yapım şirketi, ayrılığın kişisel bir gerekçeden değil senaryo düzenlemesinden kaynaklandığını duyurarak oyuncuya emekleri için teşekkür etti.

CANSU TAŞKIN, KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN AYRILIĞINI DUYURDU

Kızılcık Şerbeti dizisinde Billur karakterine hayat veren Cansu Taşkın, yeni bölümde kendisini göremeyen takipçilerinin soruları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dizide yalnızca üç bölüm yer aldığını belirten oyuncu, rol için yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini ve seçmeleri kazanmak için sabahlara kadar çalıştığını anlattı.

Taşkın, aynı dönemde iki farklı projeden teklif aldığını ve tercihini Kızılcık Şerbeti'nden yana kullandığını söyledi. Diğer projeyi kabul etmemiş olmasından duyduğu pişmanlığı dile getiren oyuncu, “Hayatımın en kötü kararı olmuş. Keşke diğer o büyük projeyi kabul etseymişim” ifadelerini kullandı.

Diziden ayrılış sürecine de değinen Taşkın, karakterinin hikayesinin nereye ilerleyeceğinin kendisine en başından anlatıldığını belirtti. Ancak fragmanda yer aldığı gün kadrodan çıkarıldığını öne süren oyuncu, yaşadığı duruma tepki göstererek “Kısacası ekmeğimle oynandı. Allah’a havale ediyorum, o her şeyi bilip görendir” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

GOLD FİLM’DEN CANSU TAŞKIN AÇIKLAMASI: SENARYOYA UYMADI

Cansu Taşkın’ın Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılığına ilişkin paylaşımının ardından yapım şirketi Gold Film’den açıklama geldi. Şirket, oyuncunun kadrodan ayrılmasının senarist değişikliği sonrasında hikayede yapılan düzenlemelerden kaynaklandığını belirtti. Gold Film’in açıklamasında, dizinin 143. bölümü itibarıyla Billur karakterinin hikayesinin sona erdiği ifade edildi. Yapım şirketi, Taşkın’ın projeden ayrılışına ilişkin şu sözlere yer verdi:

“Kızılcık Şerbeti dizimizin 143. bölümü itibarıyla, senarist değişikliği sonrasında hikayede yapılan düzenlemeler doğrultusunda, Cansu Taşkın’ın hayat verdiği ‘Billur’ karakterinin hikayesi sona ermiştir. Bu nedenle değerli oyuncumuz Cansu Taşkın, dizimizin oyuncu kadrosundan ayrılmıştır.”

Açıklamanın devamında Gold Film, oyuncuya projeye verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi. Böylece yapım şirketi, ayrılık kararının kişisel bir gerekçeden değil, senaryo değişikliği sonrasında yapılan hikaye düzenlemesinden kaynaklandığını duyurmuş oldu.

Cansu Taşkın’ın ayrılığa ilişkin sözleri ile Gold Film’in açıklaması, Kızılcık Şerbeti'ndeki kadro değişikliğini yeniden gündeme taşıdı. Oyuncu, projeyi tercih ettiği için pişmanlık duyduğunu dile getirirken yapım şirketi ise ayrılığın senaryo değişikliği sonrasında yapılan düzenlemelerden kaynaklandığını belirtti. Billur karakterinin hikayesinin sona ermesiyle birlikte dizideki bu ayrılık, izleyicilerin de dikkatini çekti.