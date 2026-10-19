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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 17:49

Cansu Taşkın'dan şoke eden Kızılcık Şerbeti iddiası! "Apar topar atıldım"

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor. Cansu Taşkın'dan gelen iddia ise ortalığı karıştırdı. "Apar topar atıldım" sözleri ile gündeme yerleşen Cansu Taşkın'ın iddiası sosyal medyada ses getirdi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Cansu Taşkın'dan şoke eden Kızılcık Şerbeti iddiası!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 17:49

ekranlarında yayınlanan 'nin oyuncu kadrosu olayları son günlerde konuşulmaya devam ederken bir iddia da Cansu Taşkın'dan geldi.

CANSU TAŞKIN'DA ŞOKE EDEN KIZILCIK ŞERBETİ İDDİASI

Cansu Taşkın, sosyal medya hesabı üzerinden şoke eden bir iddiada bulundu. Taşkın'ın sözlerine göre Taşkın, kadrodan apar topar atıldı. Taşkın, "Herkes soruyor bu bölüm seni göremedik diye artık açıklama yapma zamanı 3 bölüm yer aldım ve en başından karakterin nereye evrileceğine kadar anlatıldı bana ve iki proje gelmişti, bu projeyi tercih ettim. 

Cansu Taşkın'dan şoke eden Kızılcık Şerbeti iddiası! "Apar topar atıldım"

Kaç kişi içerisinden sabahlara kadar çalışarak audition geçtim, hayatımın en kötü kararı olmuş. Keşke diğer o büyük projeyi kabul etseymişim, özellikle paylaşım yapmadım fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım. Bir anda arkadaşlar, ben de nasibimi aldım kısacası ekmeğimle oynandı. Allah'a havale ediyorum, O her şeyi bilip görendir." ifadeleri ile paylaşımda bulundu.

Cansu Taşkın'dan şoke eden Kızılcık Şerbeti iddiası! "Apar topar atıldım"

CANSU TAŞKIN KIZILCIK ŞERBETİ'NDE HANGİ ROLDE OYNADI?

2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılan ancak dereceye giremeyen Taşkın'dan gelen iddia sosyal medyayı salladı. Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosundan apar topar atıldığını iddia eden Taşkın, fragmanda yer aldığı gün projeden çıkarıldığını öne sürdü. “Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım” sözleri dikkat çekti.

Cansu Taşkın'dan şoke eden Kızılcık Şerbeti iddiası! "Apar topar atıldım"

CANSU TAŞKIN KİMDİR?

15 Kasım 1992 tarihinde 'da doğmuş Türk manken, oyuncu ve sosyal medya fenomeni olan Taşkın, • 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı, 2012 yılında ise Idol of Models yarışmasında ikinci oldu. Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi (2010), Qüfür (2013) ve Bambaşka gibi projelerde yer alan ismin adı son günlerde Kızılcık Şerbeti ile anıldı.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#İstanbul
#show tv
#Cansu Taşkın
#Best Model Of Turkey
#Diziler
#Mavi Kadin
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