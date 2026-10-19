Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 15:45

Kızılcık Şerbeti’nden hamle üstüne hamle! Nursema’nın ardından Sevtap'ta yeniden kadroda

Show TV’nin ilgi çeken dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, son zamanlarda hamle üstüne hamle yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda senarist değişikliğine giden dizi yeni bölümü sonrası reytinglerde üst sıralarda yer alırken eski oyuncularını kadroya yeniden alarak diziseverlerin gündemine bomba gibi düşüyor. Nursema’nın dönüşüyle sevinen izleyici şimdi de sezon başında apar topar bitirilen karakter olan Sevtap’ı diziye geri dönüyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kızılcık Şerbeti’nden hamle üstüne hamle! Nursema’nın ardından Sevtap'ta yeniden kadroda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 15:45

Son zamanlarda dizisinde neredeyse her gün yeni bir gelişme meydana geliyor. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda dizinin yeni senaristlerinin gelmesiyle hamle üstüne hamle meydana geliyor. 5. Sezonuyla ekranlara geri dönen Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon başında apar topar çıkarılan karakterleri birer birer yeniden kadroya dahil ediyor. İlk olarak ’nın diziye geri döneceği haberi verilirken şimdi de Nilay’ın annesi Sevtap Birsen Altuntaş’ın haberine göre yeniden kadroda yer alacak. İşte detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN HAMLE ÜSTÜNE HAMLE!

’nin yoğun ilgi ile izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, 5. Sezona geçtiğimiz aylarda merhaba dedi. Diğer sezonlara göre izleyici kaybına giden Kızılcık Şerbeti dizisinde birtakım yeni değişimler de gündeme bomba gibi düştü. Son haftalar da neredeyse her gün yeni bir gelişmeyle dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti, herkesi şaşırtan gelişmelerle gündeme geliyor.

Kızılcık Şerbeti’nden hamle üstüne hamle! Nursema’nın ardından Sevtap'ta yeniden kadroda

Öncelikle Arka Sokaklar dizisinin senaristi Ozan Yurdakul’un senaryo ekibine katılmasıyla dizi de yer alan olaylar adeta tersine döndü. Öyle ki dizi de sadece konu bakımında değişimler yapılmadı. Sezon başında diziden apar topar çıkarılan Nursema karakterini oynayan Ceren Karakoç’un tekrardan dizi de yer alacağı haberi geldi.

Kızılcık Şerbeti’nden hamle üstüne hamle! Nursema’nın ardından Sevtap'ta yeniden kadroda

Yeni bölümü de geçtiğimiz Cuma günü Show TV’de ekranlarında yayınlanırken reytingler de üst sıralara yerleşmeyi başaran dizi de yapılan değişiklikler meyvesini verirken Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziye yeni bir isim daha tekrardan geri dönüyor.

Kızılcık Şerbeti’nden hamle üstüne hamle! Nursema’nın ardından Sevtap'ta yeniden kadroda

NURSEMA’NIN ARDINDAN SEVİLEN İSİM YENİDEN KADRODA

Kızılcık Şerbeti’nde yapılan yenilikler dikkatleri çekerken, Nursema karakterinin tekrardan kadroya girmesinin ardından Nilay’ın annesi Sevtap’ta diziye geri dönüyor. Neslihan Yeldan’ın oynadığı Sevtap karakteri de sezon başında apar topar diziden çıkarıldığı haberleriyle gündemde yer almıştı.

Kızılcık Şerbeti’nden hamle üstüne hamle! Nursema’nın ardından Sevtap'ta yeniden kadroda

Birbirinden başarılı işlerde yer alan Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti’nde Sevtap karakteriyle diziye yeni bir renk katmıştı. İzleyicinin sevgisini kazanan Neslihan Yeldan, en gergin sahneler de bile izleyicinin yüzünü güldürmeyi başaran isimler arasında yer alıyordu.

Kızılcık Şerbeti’nden hamle üstüne hamle! Nursema’nın ardından Sevtap'ta yeniden kadroda

Şimdilerde merakla beklenen Sevtap’ın geri dönüşü, nasıl olacak bilinmiyor. Gold Film ve Show TV’de konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama da bulunmadı. Ayrıca Sevtap karakterinin diziden ayrılma sahnesi de gündemde yer almıştı. Diğer bir yandan da Neslihan Yeldan’ın diziden çıkarılmasına ilişkin sosyal medyasından yaptığı açıklamalar da büyük yankı uyandırmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emrah Altıntoprak Kızılcık Şerbeti’ne geri mi dönüyor? Kızılcık Şerbeti Mustafa dönüyor mu?
Kızılcık Şerbeti dizisinde şok iddia! Başak’ın bebeğinin babası Lider mi? Lider’in sırrı ne?
ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#show tv
#nursema
#Ozan Yurdakul
#Sevtap
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.