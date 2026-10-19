Kızılcık Şerbeti’nden hamle üstüne hamle! Nursema’nın ardından Sevtap'ta yeniden kadroda

Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti dizisinde neredeyse her gün yeni bir gelişme meydana geliyor. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda dizinin yeni senaristlerinin gelmesiyle hamle üstüne hamle meydana geliyor. 5. Sezonuyla ekranlara geri dönen Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon başında apar topar çıkarılan karakterleri birer birer yeniden kadroya dahil ediyor. İlk olarak Nursema’nın diziye geri döneceği haberi verilirken şimdi de Nilay’ın annesi Sevtap Birsen Altuntaş’ın haberine göre yeniden kadroda yer alacak. İşte detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN HAMLE ÜSTÜNE HAMLE!

Show TV’nin yoğun ilgi ile izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, 5. Sezona geçtiğimiz aylarda merhaba dedi. Diğer sezonlara göre izleyici kaybına giden Kızılcık Şerbeti dizisinde birtakım yeni değişimler de gündeme bomba gibi düştü. Son haftalar da neredeyse her gün yeni bir gelişmeyle dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti, herkesi şaşırtan gelişmelerle gündeme geliyor.

Öncelikle Arka Sokaklar dizisinin senaristi Ozan Yurdakul’un senaryo ekibine katılmasıyla dizi de yer alan olaylar adeta tersine döndü. Öyle ki dizi de sadece konu bakımında değişimler yapılmadı. Sezon başında diziden apar topar çıkarılan Nursema karakterini oynayan Ceren Karakoç’un tekrardan dizi de yer alacağı haberi geldi.

Yeni bölümü de geçtiğimiz Cuma günü Show TV’de ekranlarında yayınlanırken reytingler de üst sıralara yerleşmeyi başaran dizi de yapılan değişiklikler meyvesini verirken Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziye yeni bir isim daha tekrardan geri dönüyor.

NURSEMA’NIN ARDINDAN SEVİLEN İSİM YENİDEN KADRODA

Kızılcık Şerbeti’nde yapılan yenilikler dikkatleri çekerken, Nursema karakterinin tekrardan kadroya girmesinin ardından Nilay’ın annesi Sevtap’ta diziye geri dönüyor. Neslihan Yeldan’ın oynadığı Sevtap karakteri de sezon başında apar topar diziden çıkarıldığı haberleriyle gündemde yer almıştı.

Birbirinden başarılı işlerde yer alan Neslihan Yeldan, Kızılcık Şerbeti’nde Sevtap karakteriyle diziye yeni bir renk katmıştı. İzleyicinin sevgisini kazanan Neslihan Yeldan, en gergin sahneler de bile izleyicinin yüzünü güldürmeyi başaran isimler arasında yer alıyordu.

Şimdilerde merakla beklenen Sevtap’ın geri dönüşü, nasıl olacak bilinmiyor. Gold Film ve Show TV’de konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama da bulunmadı. Ayrıca Sevtap karakterinin diziden ayrılma sahnesi de gündemde yer almıştı. Diğer bir yandan da Neslihan Yeldan’ın diziden çıkarılmasına ilişkin sosyal medyasından yaptığı açıklamalar da büyük yankı uyandırmıştı.