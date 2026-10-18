Kızılcık Şerbeti’nde yaşanabilecek yeni gelişmeler, dizinin takipçileri tarafından yakından izleniyor. Bu kez gündeme gelen iddia ise oyuncu Emrah Altıntoprak hakkında oldu. Gold Film’in, Emrah Altıntoprak ile Kızılcık Şerbeti dizisi için görüşme yaptığı öne sürüldü. Peki, Emrah Altıntoprak Kızılcık Şerbeti’ne geri mi dönüyor? Kızılcık Şerbeti Mustafa dönüyor mu?

EMRAH ALTINTOPRAK KIZILCIK ŞERBETİ’NE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde eski oyuncuların geri dönüş ihtimali gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Nursema karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Ceren Yalazoğlu’nun diziye döneceği yönündeki haberler, gözleri diğer eski oyunculara çevirdi. İzleyiciler, sevilen karakterlerin yeniden hikâyeye dahil olup olmayacağını merak ederken bu kez Emrah Altıntoprak hakkında ortaya atılan iddia dikkat çekti.

Sosyal medyada konuşulan iddiaya göre, Ünallar ailesinin en büyük oğlu Mustafa karakterini oynayan Emrah Altıntoprak’ın Kızılcık Şerbeti’ne geri dönmesi gündeme geldi. Gold Film ile oyuncu arasında dizi için görüşmeler yapıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddia, Mustafa karakterini yeniden ekranda görmek isteyen izleyicileri heyecanlandırdı.

Ancak oyuncunun diziye döneceği veya görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığı yönünde henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Peki, Emrah Altıntoprak yeniden Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılacak mı? Mustafa karakterinin olası dönüşüyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN MUSTAFA NEDEN AYRILDI?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Mustafa karakteriyle sevilen oyuncu Emrah Altıntoprak’ın ayrılık nedeni merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, diziden ayrılma kararının hikâyenin gidişatıyla ilgili olduğunu açıkladı. Senaristlerin Mustafa karakterinin hikâyesini bu noktada tamamladığını belirten Altıntoprak, ayrılığın senaryo gereği gerçekleştiğini ifade etti.

Oyuncu, konuyla ilgili açıklamasında “Hikâye böyle bitti” sözlerini kullandı. Öte yandan Kızılcık Şerbeti’nde peş peşe yaşanan oyuncu ayrılıklarının dizinin final yapacağı anlamına gelip gelmediği de gündeme geldi.

Bu ihtimale ilişkin değerlendirmede bulunan Emrah Altıntoprak, diziden çok sayıda oyuncunun ayrılmasının final işareti olduğunu düşünmediğini belirtti. Oyuncu, kadroya yeni isimlerin katılmasını gerekçe göstererek “Zannetmiyorum, çünkü diziye yeni katılan oyuncular da var” ifadelerini kullandı.