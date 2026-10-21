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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:26

Avrupa borsalarında alarm: 24 yıl sonra ilk kez oluyor

Avrupa borsaları, güçlü şirket bilançolarına rağmen Fransa'da derinleşen siyasi kriz ve artan ekonomik risklerin gölgesinde yön arıyor. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi 24 yıl sonra yüzde 5 sınırına dayanırken, yükselen enerji fiyatları ve İngiltere'deki enflasyon baskısı piyasalardaki tedirginliği artırıyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Avrupa borsalarında alarm: 24 yıl sonra ilk kez oluyor
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:26

piyasalarında gözler 'ya çevrildi. Ülkede giderek büyüyen siyasi ve toplumsal huzursuzluk, kamu maliyesine ilişkin endişeleri artırırken tahvil faizlerindeki sert yükseliş yatırımcıları tedirgin ediyor. Güçlü şirket bilançoları borsalara destek verse de yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri, jeopolitik gelişmeler ve enerji maliyetlerindeki artış piyasalarda temkinli bir havanın hakim olmasına neden oluyor.

Avrupa borsalarında alarm: 24 yıl sonra ilk kez oluyor

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa'nın önde gelen borsa endekslerinde farklı yönlerde hareketler yaşanıyor. Saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 639,3 puana ulaşırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 kayıpla 10.707 puana geriledi.

'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 artışla 25.320 puandan, İtalya'da FTSE MIB endeksi ise yüzde 0,19 yükselişle 49.168 puandan işlem görüyor.

Siyasi krizin merkezindeki Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 7.861 puana çıkarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 19.068 puanda bulunuyor.

FRANSA'DA SOKAKLAR KARIŞTI, EKONOMİK ENDİŞELER BÜYÜDÜ

Avrupa'nın gündeminde ilk sırada Fransa'daki gelişmeler yer alıyor. Yüksek yaşam maliyetleri, enflasyon ve kamu hizmetlerinin kalitesindeki gerilemeye tepki gösteren vatandaşların başlattığı kitlesel protestolar, büyük şehirlerde yağma olaylarının da yaşandığı geniş çaplı toplumsal olaylara dönüştü.

Sokaklarda yükselen tansiyon, Cumhurbaşkanı yönetiminin karşı karşıya olduğu siyasi çıkmazı daha da derinleştiriyor. Üstelik krizin ekonomik boyutu da giderek ağırlaşıyor.

Fransa'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 5,4'üne ulaşan bütçe açığı, hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor. Ancak büyüyen toplumsal tepki, açığı kontrol altına almak için gereken kamu harcaması kesintilerinin parlamentodan geçmesini daha da zorlaştırıyor.

FRANSA'NIN TAHVİL FAİZİ YÜZDE 5 SINIRINA DAYANDI

Siyasi belirsizliklerin finans piyasalarındaki en dikkat çekici yansıması tahvil faizlerinde görüldü. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi dün 5 baz puan yükselerek yüzde 4,98'e kadar çıktı. Faiz daha sonra yüzde 4,92 seviyesinde dengelendi.

Fransa ile Almanya'nın tahvil faizleri arasındaki farkın 153 baz puana yükselmesi de yatırımcıların Fransa'ya ilişkin risk algısındaki artışı ortaya koydu. Avrupa ekonomisine yönelik endişelerin sürdüğü ortamda euro/dolar paritesi yüzde 0,1 gerileyerek 1,1230 seviyesine indi.

Avrupa borsalarında alarm: 24 yıl sonra ilk kez oluyor

İNGİLTERE'DE ENFLASYON ALARMI: FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Avrupa'da ekonomik baskı yalnızca Fransa ile sınırlı değil. İngiltere'de akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonu yeniden hızlandırdı. Ülkede yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,5'e çıkarak Ekim 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Açıklanan veriler, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikasında daha sıkı adımlar atacağına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin kasım ayında faiz artırımına gitmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ FİYATLARI 2022 SEVİYELERİNE DÖNDÜ

Avrupa ekonomisini zorlayan bir diğer gelişme ise enerji piyasalarında yaşanıyor. Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen deniz taşımacılığındaki aksamalar ve kış öncesinde doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının düşük kalması fiyatları yukarı çekti.

Avrupa'da doğal gazın megavat saat fiyatı 89,74 euroya kadar çıkarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Sert yükselişin ardından fiyatlar bugün 87 euro seviyelerinde dengelendi.

Enerji maliyetlerindeki artış, özellikle sanayi üretimi ve enflasyon açısından Avrupa ekonomisi üzerindeki baskıyı artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

ALMANYA'DAN 800 MİLYAR EUROLUK YATIRIM HAMLESİ

Avrupa'da siyasi ve ekonomik belirsizlikler sürerken Almanya'dan dikkat çekici bir yatırım açıklaması geldi. Berlin'de Alman hükümeti tarafından düzenlenen "Almanya'ya Yatırım Yapın" zirvesinde konuşan Almanya Başbakanı , ülkeye yönelik yeni yatırım taahhütlerini duyurdu.

Merz, "Made in Germany" girişimi kapsamında zirveye katılan şirketlerin 2028 yılına kadar Almanya'da toplam 800 milyar euroluk yatırım yapmayı taahhüt ettiğini açıkladı. Söz konusu yatırım taahhüdü, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde ekonomik faaliyetleri güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

 

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#Avrupa
#fransa
#Emmanuel Macron
#Almanya
#Friedrich Merz
#Ekonomi
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