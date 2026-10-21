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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:16

Altında dev bankadan ters köşe! 2027 tahminini herkesi şoke etti

Altın fiyatlarında yüksek faiz ve güçlü dolar baskısı devam ederken Kanada merkezli dev banka CIBC Capital Markets'tan piyasaları sarsan bir revizyon geldi. Banka, 2027 yılı için ortalama ons altın tahminini tam 1.300 dolar düşürerek 6.500 dolardan 5.200 dolara indirdi. İşte dev bankayı ters köşe yapmaya iten nedenler ve altın piyasasında dengeleri değiştirecek tüm detaylar…

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Altında dev bankadan ters köşe! 2027 tahminini herkesi şoke etti
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:16

fiyatlarında yüksek faiz ve güçlü baskısı sürerken, Kanada merkezli CIBC Capital Markets'tan yatırımcıların dikkatini çeken bir revizyon geldi. Banka, 2027 yılı için ortalama ons altın tahminini 6.500 dolardan 5.200 dolara indirdi. Ancak altına yönelik güçlü talep ve merkez bankalarının alımları, yükseliş beklentilerini tamamen ortadan kaldırmış değil.

Altın piyasasında 2027 yılına ilişkin hesaplar yeniden yapılıyor. 'nın () sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentisi ve doların güçlü seyri, büyük finans kuruluşlarının altın tahminlerine de yansımaya başladı. Son hamle, Kanada merkezli CIBC Capital Markets'tan geldi.

Banka, gelecek yıl için ons altının ortalama fiyatına ilişkin öngörüsünü 1.300 dolar aşağı çekti. Daha önce 6.500 dolar olarak açıklanan tahmin, 5.200 dolara düşürüldü. Bu sert revizyonun arkasında ise ABD ile İran arasındaki çatışmanın enerji fiyatlarını yükseltmesi ve artan enflasyon riskinin Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceği endişesi bulunuyor.

Altında dev bankadan ters köşe! 2027 tahminini herkesi şoke etti

YÜKSEK FAİZ ALTININ ÖNÜNÜ KESİYOR

Altının yükselişini zorlaştıran en önemli etkenlerden biri, ABD'de faizlerin yüksek seviyelerde kalması. Özellikle ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizinin yüzde 5 seviyesini aşması, yatırımcıların tercihlerini doğrudan etkiliyor.

Çünkü altın, tahvillerin aksine düzenli faiz getirisi sağlamıyor. Reel faizlerin yükseldiği ve doların değer kazandığı dönemlerde yatırımcılar açısından altın tutmanın fırsat maliyeti artıyor. CIBC'nin tahminini aşağı çekmesinde de bu tablo belirleyici oldu. Banka, yüksek faiz ortamının altındaki yükselişin hızını sınırladığını değerlendiriyor.

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞİN ANAHTARI REEL FAİZLER

Ancak CIBC'ye göre altın üzerindeki baskının kalıcı olması gerekmiyor. ABD ekonomisinde büyümenin yavaşlaması ya da enflasyonun gerilemesi halinde Fed'in yeniden faiz indirimlerine yönelmesi mümkün. Böyle bir senaryoda altının da kayıplarını telafi ederek yükselişe geçebileceği belirtiliyor.

Bankanın analizinde özellikle reel faizlere dikkat çekiliyor. Geçmiş dönemlerde enflasyondan arındırılmış faizlerin yüzde 2'nin altına inmesi, altın fiyatlarını destekleyen koşullardan biri olmuştu.

Dolayısıyla 2027 yılında reel getirilerde yaşanabilecek bir gerileme, değerli metalde yeni bir toparlanmanın kapısını aralayabilir.

Altında dev bankadan ters köşe! 2027 tahminini herkesi şoke etti

ALTIN FONLARINA 30,7 MİLYAR DOLARLIK REKOR AKIN

Faiz baskısına rağmen yatırımcıların altından vazgeçmediğini gösteren önemli veriler de var. Küresel altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) 2026'nın üçüncü çeyreğinde tam 30,7 milyar dolarlık rekor para girişi gerçekleşti.

Bu tutar, yaklaşık 211 ton fiziksel altına karşılık geliyor. Üstelik talep yalnızca yatırım fonlarıyla sınırlı değil. Yılın ilk altı ayında dünya genelinde külçe altın ve madeni para alımları 784 tona ulaştı.

Özellikle Çin ve Hindistan'ın başı çektiği Asya piyasalarında altına yönelik ilgi sürüyor. Ekonomik belirsizlikler ve alternatif yatırım araçlarına getirilen kısıtlamalar, bölgedeki yatırımcıları fiziki altına yönelten başlıca nedenler arasında gösteriliyor.

MERKEZ BANKALARI ALTIN TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarını destekleyen bir diğer önemli güç ise merkez bankalarının alımları. Dünya genelinde merkez bankaları, 2026'nın ilk yarısında rezervlerine toplam 345 ton altın ekledi. Alımlardaki asıl hızlanma ise ikinci çeyrekte yaşandı. İlk çeyreğe göre yaklaşık beş kat artan altın alımları, 289 tona yükseldi.

Bu tablo, ülkelerin rezervlerinde altının ağırlığını artırmaya devam ettiğini gösteriyor. CIBC'ye göre merkez bankalarının dolar cinsinden varlıklara bağımlılığı azaltarak rezervlerini çeşitlendirme eğilimi, önümüzdeki dönemde de altın talebine destek sağlayabilir.

Altında dev bankadan ters köşe! 2027 tahminini herkesi şoke etti

2027 İÇİN 6.500 DOLARLIK TAHMİN 5.200 DOLARA İNDİ

CIBC Capital Markets'ın son değerlendirmesinde en dikkat çekici değişiklik, 2027 yılına yönelik fiyat beklentisinde yaşandı. Banka, daha önce ons başına 6.500 dolar olarak belirlediği yıllık ortalama altın fiyatı tahminini 1.300 dolar düşürerek 5.200 dolara çekti.

Revizyonda güçlü dolar, yüksek faizler ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Buna karşılık altın ETF'lerine yönelik rekor sermaye girişleri, fiziki altına gösterilen ilgi ve merkez bankalarının rezerv alımları, değerli metalin uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu nedenle altın piyasasında 2027 yılının seyrini belirleyecek en önemli gelişmelerden biri, Fed'in faiz politikasında ne zaman ve ne ölçüde gevşemeye gideceği olacak.

 

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ETİKETLER
#altın
#Fed
#Dolar
#abd merkez bankası
#Cibc Capital Markets
#Ekonomi
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