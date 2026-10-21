İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde piyasalarda indirim beklentileri ağırlık kazanırken, mevduat faizlerindeki güncel oranlar da netleşti.
Faiz kararı öncesinde yüksek oranları değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 2 milyon TL birikimin 32 günlük mevduat ve katılım hesabı getirileri banka banka sıralandı.
Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)
ING (Turuncu Hesap)
Ziraat Dinamik (Dinamik Kazandıran Hesap)
Anadolubank (Renkli Hesap)
Fibabanka (Kiraz Hesap)
Alternatif Bank (VOV Hesap)
Odea (Oksijen Hesap)
QNB (Kazandıran Günlük Hesap)
TEB / CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Şekerbank (Gece Gündüz Hesap)
ON Dijital (ON Plus)
DenizBank (Kaptan Hesap)
Hayat Finans (Avantajlı Hesap - Katılım)
HSBC (Modern Hesap)
DenizBank (E-Mevduat)
QNB (E-Vadeli Mevduat Hesabı)
Vakıf Katılım (Günlük Hesap)
Akbank (Vadeli Hesap TL)
Akbank (Serbest Plus Hesap)
N Kolay (N Kolay Bono)
İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)
Enpara (Vadeli Hesap)
Ziraat Dinamik / Odea (Standart / Yeni Vadeli)