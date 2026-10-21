İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde piyasalarda indirim beklentileri ağırlık kazanırken, mevduat faizlerindeki güncel oranlar da netleşti.

Faiz kararı öncesinde yüksek oranları değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 2 milyon TL birikimin 32 günlük mevduat ve katılım hesabı getirileri banka banka sıralandı.