Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:53
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde piyasalarda indirim beklentileri ağırlık kazanırken, mevduat faizlerindeki güncel oranlar da netleşti. 

Faiz kararı öncesinde yüksek oranları değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 2 milyon TL birikimin 32 günlük mevduat ve katılım hesabı getirileri banka banka sıralandı.

 

2
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

2 MİLYON TL'NİN BÜTÜN BANKALARDAKİ 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ

  • Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)

    • Faiz Oranı: %44,50
    • Net Kazanç: 58.847,72 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.058.847,72 ₺
    • Detay: 90 gün geçerli hoş geldin faiz oranı (10 bin - 10 milyon TL bakiye aralığı).

     

3
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • ING (Turuncu Hesap)

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 55.429,06 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.055.429,06 ₺
    • Detay: ING Mobil’den yeni müşteri olanlara özel (90 gün süreyle geçerli).

     

4
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • Ziraat Dinamik (Dinamik Kazandıran Hesap)

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 47.672,22 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.047.672,22 ₺

     

5
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • Anadolubank (Renkli Hesap)

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 54.944,26 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.054.944,26 ₺

     

6
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • Fibabanka (Kiraz Hesap)

    • Faiz Oranı: %43,00
    • Net Kazanç: 53.676,63 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.053.676,63 ₺

     

7
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • Alternatif Bank (VOV Hesap)

    • Faiz Oranı: %43,00
    • Net Kazanç: 55.330,48 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.055.330,48 ₺

     

8
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • Odea (Oksijen Hesap)

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 51.015,08 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.051.015,08 ₺

     

9
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • QNB (Kazandıran Günlük Hesap)

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 57.034,30 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.057.034,30 ₺

     

10
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • TEB / CEPTETEB (Marifetli Hesap)

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 53.951,36 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.053.951,36 ₺
    • Detay: Marifetli Kart ile ayda 30 bin TL üzeri harcamaya özel +%1 ek faiz.

     

11
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • Şekerbank (Gece Gündüz Hesap)

    • Faiz Oranı: %42,50
    • Net Kazanç: 54.603,25 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.054.603,25 ₺

     

12
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • ON Dijital (ON Plus)

    • Faiz Oranı: %41,50
    • Net Kazanç: 51.015,43 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.051.015,43 ₺

     

13
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • DenizBank (Kaptan Hesap)

    • Faiz Oranı: %41,00
    • Net Kazanç: 54.152,52 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.054.152,52 ₺

     

14
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • Hayat Finans (Avantajlı Hesap - Katılım)

    • Kar Payı Oranı: %40,57
    • Net Kazanç: 58.687,56 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.058.687,56 ₺

     

15
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • HSBC (Modern Hesap)

    • Faiz Oranı: %40,50
    • Net Kazanç: 54.225,53 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.054.225,53 ₺

     

16
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • DenizBank (E-Mevduat)

    • Faiz Oranı: %38,50
    • Net Kazanç: 55.693,15 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.055.693,15 ₺

     

17
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • QNB (E-Vadeli Mevduat Hesabı)

    • Faiz Oranı: %38,50
    • Net Kazanç: 55.693,15 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.055.693,15 ₺

     

18
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • Vakıf Katılım (Günlük Hesap)

    • Kar Payı Oranı: %38,50
    • Net Kazanç: 56.450,93 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.056.450,93 ₺

     

19
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • Akbank (Vadeli Hesap TL)

    • Faiz Oranı: %38,50
    • Net Kazanç: 55.693,15 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.055.693,15 ₺

     

20
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • Akbank (Serbest Plus Hesap)

    • Faiz Oranı: %38,00
    • Net Kazanç: 55.708,00 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.055.708,00 ₺

     

21
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • N Kolay (N Kolay Bono)

    • Faiz Oranı: %38,00
    • Net Kazanç: 56.635,62 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.056.635,62 ₺

     

22
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)

    • Faiz Oranı: %37,95
    • Net Kazanç: 54.897,53 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.054.897,53 ₺

     

23
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • Enpara (Vadeli Hesap)

    • Faiz Oranı: %37,75
    • Net Kazanç: 54.608,22 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.054.608,22 ₺

     

24
İndirim beklentisi öncesi son yüksek oranlar! İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

  • Ziraat Dinamik / Odea (Standart / Yeni Vadeli)

    • Faiz Oranı: %37,50
    • Net Kazanç: 54.246,58 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 2.054.246,58 ₺

     

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.