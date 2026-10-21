İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu” yönündeki iddiaları yalanladı.

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HABERİN ÖZETİ DMM, 'AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı' iddialarını yalanladı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu" yönündeki iddialar asılsızdır. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) suda arama-kurtarma ekipleri, 81 ilde 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız görev yapmaktadır. Ekipler personel sayısı, teknik donanım ve yetkinlik bakımından olaylara müdahale edebilecek kapasitededir ve görevi veya dalış faaliyetini bırakan halihazırda hiçbir personel bulunmamaktadır. Türkiye genelindeki AFAD ekiplerine ek olarak; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Jandarma Genel Komutanlığı’nın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da dalış ekipleri bulunmaktadır.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “AFAD dalgıçlarının toplu olarak görevi bıraktığı ve sualtı arama-kurtarma kapasitesinin yetersiz olduğu” yönündeki iddialar asılsızdır.

81 İLDE ARALIKSIZ GÖREV BAŞINDALAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) suda arama-kurtarma ekipleri, 81 ilimizde 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız görev yapmaktadır. Ekipler personel sayısı, teknik donanım ve yetkinlik bakımından olaylara müdahale edebilecek kapasitededir. Görevi veya dalış faaliyetini bırakan halihazırda hiçbir personel bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde yapılan bölgeler arası görevlendirmeler de bir yetersizlik değil, bütüncül afet yönetiminin olağan bir gereğidir.

Türkiye genelindeki AFAD ekiplerine ek olarak; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Jandarma Genel Komutanlığı’nın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da dalış ekipleri bulunmakta ve tüm birimler tam koordinasyon içinde sahaya sevk edilmektedir.

Afet ve acil durumlarda canı pahasına görev yapan kurumlarımızı ve kahraman personelimizi hedef alan bu tür asılsız paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur.