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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 20:09

DMM'den çöp iddiasına sert yalanlama: 'Türkiye'ye girmesi yasaktır'

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan "Avrupa çöpünü Türkiye'ye döküyor" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM, Türkiye'ye bertaraf amaçlı çöp veya tehlikeli atık girişinin kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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DMM'den çöp iddiasına sert yalanlama: 'Türkiye'ye girmesi yasaktır'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 20:09

(), sosyal medyada yer alan atık ithalatı iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Paylaşımların gerçekleri çarpıtan ağır bir manipülasyon içerdiği belirtilen açıklamada, ’ye bertaraf amaçlı atık, tehlikeli madde veya geri dönüştürülemeyen çöp girişinin kanunen kesinlikle yasak olduğu hatırlatıldı.

 

DMM'den çöp iddiasına sert yalanlama: 'Türkiye'ye girmesi yasaktır'

"BERTARAF AMAÇLI ÇÖP VEYA TEHLİKELİ ATIK GİRİŞİ YASAK"

DMM'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Avrupa çöpünü Türkiye’ye döküyor” yönündeki paylaşımlar, gerçekleri çarpıtan ağır bir manipülasyon içermektedir.

Türkiye’ye bertaraf amaçlı atık, tehlikeli madde veya geri dönüştürülemeyen çöp girmesi kesinlikle yasaktır. Ülkemize yalnızca sanayide hammadde olarak kullanılmak üzere temiz, kaynağında ayrıştırılmış atıkların lisanslı tesislerde işlenmek üzere ithalatına izin verilmektedir.

Standartlara uygun olmayan hiçbir sevkiyatın ülkemize girişine izin verilmeyip; geldiği ülkeye derhal iadesi sağlanmaktadır. Kabul edilen yükler ise gümrük noktasından tesise ulaşana kadar takip sistemleri ile anlık olarak izlenmektedir. Çevre mevzuatına aykırı hareket eden tesis ve odaklara karşı da sıfır tolerans ilkesiyle denetimler sürdürülmektedir.

Konunun çarpıtılarak; özellikle Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı İklim Zirvesi öncesinde gündeme taşınması kötü niyetli bir algı çalışması olduğunu açıkça göstermektedir.

Sıfır Atık Hareketi ile küresel ölçekte çevre politikalarına öncülük eden ülkemizi hedef alan bu tür asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca yetkili kurum ve makamların resmi açıklamalarının esas alınması önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2112589664846754158?s=48&t=O64XNJnXbIBhCgytFkTQCA

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#Türkiye
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#dmm
#Sıfır Atık Hareketi
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