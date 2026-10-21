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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Zeynep Gizem Er
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:16

Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı

Fed’in faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında yaşanan düşüş, dolar ve eurodaki hareketlilik ile Brent petrolde yükseliş beklentisi piyasaların odağına yerleşti. Finans Analisti İslam Memiş, ons altın ve gram altında kritik seviyeleri, yıl sonu dolar/TL ve euro/TL tahminlerini ve petrolde 120-130 dolar senaryosunu Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e değerlendirdi.

Avatar
Editor
 Zeynep Gizem Er
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Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 14:16

Altın fiyatlarında ’in faiz kararı öncesinde yaşanan düşüş, piyasalardaki yön arayışını hızlandırdı. ABD’de enflasyon verileri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerle şekillenen küresel piyasalarda, ons altın ve gram altının seyrinde kritik günlere girildi.

Fiyatlardaki geri çekilmenin ardından altındaki düşüşün alım fırsatı olup olmadığı yatırımcının radarında. Gözler, altın fiyatlarında öne çıkan destek ve direnç seviyeleriyle yıl sonu beklentilerine çevrildi.

ve euro cephesinde ABD’den gelecek ekonomik veriler ve Fed’in faiz adımlarına ilişkin beklentiler kur hareketlerini etkilerken, Orta Doğu’daki gerilim ve arz endişeleri fiyatlarında yukarı yönlü riskleri artırıyor. Petrolde 120-130 dolar senaryosunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de piyasaların seyrini etkileyebilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı

Finans Analisti , altın fiyatlarındaki düşüşün alım fırsatı olup olmadığını, ons altın ve gram altında beklenen seviyeleri, dolar/TL ve euro/TL için yıl sonu tahminlerini ve Brent petrolde olası yükseliş senaryosunu Tgrthaber.com Özel Haber Editörü ’e değerlendirdi.

Altın borcu olanlara dikkat çeken bir mesaj veren Memiş, altın fiyatlarında yaşanan baskılanmanın düşüşü fırsata çevirmek isteyenler için değerlendirilebileceğini belirtti.

Gram altında yeniden 7.000 TL seviyesinin üzerinde yükseliş beklentisini dile getiren Memiş, kısa vadede takip ettiği kritik seviyeleri de açıkladı.

Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı

''ALTIN BU HAFTA BASKI ALTINDA''

Altının bu hafta baskı altında olduğunu söyleyen İslam Memiş, sebebinin Amerikan tahvil faizlerindeki yükseliş olduğunu söyledi. Önümüzdeki hafta açıklanacak Fed'in faiz kararına işaret eden Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede dalgalı seyri beraberinde getireceğini ifade etti.

Altın fiyatları için kısa vadede direnç seviyesini açıklayan İslam Memiş, altın borcu olanlar bu baskılanma sürecini düşüşten de tekrar fırsat olarak görebileceğini açıklarken şu sözleri kullandı:

''Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Altın bu hafta baskı altında. Özellikle ons altın 4100 dolar destek seviyesine çekilirken, gram altın fiyatı 6600 TL seviyesinin altına kısa vadede sarktı. Bu sarkmanın nedeni Amerikan tahvil faizlerindeki yükseliş. Doların güçlü olması, petrol fiyatlarının yükselmesi burada baskıyı arttırmaya devam ediyor. Kısa vadede 4070-4270 dolar aralarını takip edeceğiz. 4000-4270 dolar aralığındaki bant aralığı kısa vadede geçerliğini koruyor. Ancak ABD'de kasım ayında ara seçimler var.

Ancak ondan önce de önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı var. Bunlar altın fiyatlarında kısa vadede dalgalı seyri beraberinde getirecektir. Muhtemelen Fed, faiz artırımını pas geçecek. O yüzden ons altın tarafında kısa vadede 4270 dolar direnci tekrar çalışabilir. Orta ve uzun vadede yükseliş yönünü beklentimiz yine devam ediyor. Özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bu baskılanma sürecini düşüşten de tekrar fırsat olarak görebilir. Yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor. Gram altın fiyatı ons altını takip etmeye devam ediyor.

Ons altın nereye, gram altın oraya. Gram altın tarafında tekrar 7000 TL seviyesinin üzerine ataklar bekliyoruz. Tabii ki gecikmeli bir yükseliş direnci var. Baskı, belirsizlik söz konusu ancak gerçek bir enflasyon fiyat olmayan bir altın piyasasıyla karşı karşıyayız.''

Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı

DOLAR İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Döviz kurlarındaki son durumu değerlendiren İslam Memiş, euro/dolar paritesinde takip ettiği seviyeleri açıkladı. Memiş, dolar/TL kurunda yıl sonu beklentisinin değişmediğini belirterek 52 TL tahminini yineledi.

Altın fiyatlarındaki olası yükselişin euro tarafına da yansıyabileceğine dikkat çeken Memiş, değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı:

''Döviz kurlarında stabil bir durum var. Dolar güçlü olduğu için Euro/dolar paritesi geriledi. Euro/dolar paritesinin gerilemesinde Orta Doğu'daki gerilimin ciddi bir etkisi var. 1,11-1,12 bandını kısa vadede takip edeceğiz. Euro/dolar paritesinde diğer yandan özellikle altın tarafındaki yükselişlerle birlikte Euro tarafındaki yükselişleri de görebiliriz. Ancak şu anda 1,10 seviyesi burada kritik bir destek kodunu da çalışmaya devam edecek. Dolarda yıl sonu hedefimiz 52 TL. Ocak ayından beri söylediğimiz hedefle aynı. 52 TL seviyesini beklemeye devam ediyoruz.''

Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş'ten 'fırsat' uyarısı

BRENT PETROLDE 120-130 DOLAR SENARYOSU GERÇEKLEŞİR Mİ?

Brent petrol fiyatlarında 100-110 dolar bandındaki hareketlilik sürerken, olası yeni yükselişlerin küresel ekonomiye etkisi de gündemdeki yerini koruyor.

Finans Analisti İslam Memiş, petrol fiyatlarının seyrinde savaş ve bölgeden gelecek açıklamaların belirleyici olacağını belirterek 120-130 dolar senaryosuna ilişkin değerlendirmesini paylaştı:

''Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Petrol 100-110 dolar aralığında dalgalanıyor. Umarım 120-130 dolar senaryosu gerçekleşmez. Eğer gerçekleşirse küresel enflasyonda ciddi bir artış riski söz konusu olur. O yüzden petrol fiyatlarının seyri savaşa bağlı. Savaş konusundaki gelişmeler ve açıklamalar burada etkili olacaktır.''

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#zeynep gizem er
#Fed
#Dolar
#İslam Memiş
#brent petrol
#Ekonomi
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