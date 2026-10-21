İslam Memiş'ten 'perşembe' uyarısı! Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

SAATLER PERŞEMBE GÜNÜ 14.00'A KURULDU

Ama gerçek anlamda, teknik anlamda ve mantık anlamında şartlar uygun mu sorusunun cevabı: Ben de hayır, biraz daha beklenmesi gerekiyor. Dışsal etkenlerden dolayı bugüne kadar bekleyen Merkez Bankası, içerideki fon krizi ile birlikte tekrar faiz indirimi yaparsa piyasalar tarafından nasıl fiyatlanacak? Perşembe günü 14.00’te hep beraber göreceğiz.

Yani bu hafta bizim için önemli olan gün perşembe günü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirecek mi, pas mı geçecek? Ve perşembe günü saat 14.00’ten sonra piyasalarda bir dalgalanma göreceğiz.