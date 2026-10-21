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İslam Memiş'ten 'perşembe' uyarısı! Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:48
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1
İslam Memiş'ten 'perşembe' uyarısı! Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Piyasaların merakla beklediği kritik haftada İslam Memiş’ten altın ve gümüş için dikkat çeken değerlendirmeler geldi. 

Ons ve gram cephesinde güncel bant aralıklarını paylaşan uzman isim, 2026 yılı stratejisi için çarpıcı ifadeler kullanırken, gümüşün mevcut fiyatıyla ilgili şaşırttığı o kıyaslamayı açıkladı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in değerli metallerle ilgili kısa-orta vade öngörüleri şöyle şekillendi: 

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İslam Memiş altın gümüş

"Kıymetli arkadaşlar, piyasalar artık önümüzdeki haftaya odaklandı ama bizim için bu hafta önemli, sevgili dostlar. Çünkü perşembe günü saat 14.00’te Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak, ekim ayı faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel kanısı ve beklentisi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönünde. Yani piyasalar bunu artık fiyatladı ve kabullendi. Perşembe günü saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 100 baz puanlık faiz indirimi fiyatlamasını yaptı.

Benim kişisel öngörüm pas geçeceği yönünde...

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İslam Memiş'ten 'perşembe' uyarısı! Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Niyet düşme yönünde ama şartlar şu anda uygun değil ve dolayısıyla şartlar uygun olmadığı için Merkez Bankası pas geçmek için bir ortam hazırlayabilir. Ama piyasanın genel beklentisi karşılanırsa bu sefer ne olur? Bir mesaj vermek isteyebilirler piyasaya; 'Bu fon krizi ile alakalı bizim ekonomilerimizde işleyişimizde bir problem yok, biz de bu problemi görmediğimiz için 100 baz puanlık faiz indirimi yapıyoruz' diye bir mesaj vermek isteyebilirler piyasaya, bu da olabilir.

 

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İslam Memiş'ten 'perşembe' uyarısı! Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

SAATLER PERŞEMBE GÜNÜ 14.00'A KURULDU 

Ama gerçek anlamda, teknik anlamda ve mantık anlamında şartlar uygun mu sorusunun cevabı: Ben de hayır, biraz daha beklenmesi gerekiyor. Dışsal etkenlerden dolayı bugüne kadar bekleyen Merkez Bankası, içerideki fon krizi ile birlikte tekrar faiz indirimi yaparsa piyasalar tarafından nasıl fiyatlanacak? Perşembe günü 14.00’te hep beraber göreceğiz.

Yani bu hafta bizim için önemli olan gün perşembe günü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirecek mi, pas mı geçecek? Ve perşembe günü saat 14.00’ten sonra piyasalarda bir dalgalanma göreceğiz.

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İslam Memiş'ten 'perşembe' uyarısı! Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

PİYASALARDA BİR DALGALANMA OLACAK 

Ama gerçek anlamda, teknik anlamda ve mantık anlamında şartlar uygun mu sorusunun cevabı: Ben de hayır, biraz daha beklenmesi gerekiyor. Dışsal etkenlerden dolayı bugüne kadar bekleyen Merkez Bankası, içerideki fon krizi ile birlikte tekrar faiz indirimi yaparsa piyasalar tarafından nasıl fiyatlanacak? Perşembe günü 14.00’te hep beraber göreceğiz.

Yani bu hafta bizim için önemli olan gün perşembe günü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirecek mi, pas mı geçecek? Ve perşembe günü saat 14.00’ten sonra piyasalarda bir dalgalanma göreceğiz.

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İslam Memiş altın gümüş

ALTIN VE GÜMÜŞTE NELER OLACAK?

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.140 dolar seviyesinde. 4.100 - 4.200 dolar aralığında gezilmeye devam ediyor, dar bant aralığına sıkıştı ve muhtemelen yine önümüzdeki hafta Fed’in faiz kararını bekleyen bir ons altın var karşımızda.

Ama yine Amerikan tahvil faizlerinin yüksek kaldığı, petrolün de 110 dolar seviyesine yükseldiği bir ortamda baskı altında kalmaya devam eden bir ons altın var karşımızda.

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İslam Memiş'ten 'perşembe' uyarısı! Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

ALIM FIRSATI VEREREK YOLUNA DEVAM EDİYOR

Ancak orta ve uzun vadeli beklentimiz karşısında pimi çekilmiş bomba gibi kenarda durmaya devam eden, yine 2026 yılı içerisinde uzun vadeli yatırımcılara düşükten maliyet yapmak isteyen yatırımcılara bir alım fırsatı vermek suretiyle yine yoluna devam ediyor. 

Yine 4.300 dolar seviyesiyle alakalı öngörümün tekrar geçerli olduğunu, tekrar burada 4.300 dolar seviyesinin yine direnç seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

 

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İslam Memiş gram altın

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Ons altın 4.100 - 4.200 dolar aralığına sıkışınca gram altın TL fiyatında 6.580 - 6.680 lira aralığında bir dalgalanma olduğunu gözlemliyoruz. Gram altın TL fiyatı şu an Kapalıçarşı piyasasında 6.612 lira seviyesinde. Burada 6.800 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyleyebilirim. TL bazlı yükseliş yönlü öngörüm devam ettiği için yine gram altın tarafında uzun vadeli yatırımcılar fiziki alımlarına devam ediyor.

 

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İslam Memiş'ten 'perşembe' uyarısı! Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

UZUN VADELİ YATIRIMCI İÇİN ALIM FIRSATI 

Uluslararası piyasalarda ons gümüş tarafında geçen hafta negatif bir ayrışma vardı. Altın-gümüş rasyosu 74 seviyesine kadar yükseldi. Dün de negatif ayrışma devam etti, 57 dolar seviyesindeydi. Şu anda 58 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdı. %2’lik bir yükselişle günü tamamlıyor 58 dolar seviyesiyle.

Yine teknik olarak ons gümüş tarafında 57 - 62 dolar aralığını yine kısa vadede takip ediyor olacağım. Ama her videomda sık sık ifade ettiğim gibi bu yılın şampiyonu gümüş değil ama 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapanlar, uzun vadeli yatırımcılar 2026 yılında yine ons gümüş tarafında iyi bir alım fırsatı yakaladığını düşünüyorum.

 

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İslam Memiş'ten 'perşembe' uyarısı! Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

FİYATA DEĞİL MİKTARA BAKIYORUZ 

Ve altın ve gümüş, sadece gümüş özelinde değil, altın ve gümüş tarafında 2026 yılı toplama yılı olduğu için fiyata değil miktara bakıyoruz. Yani fiyatın burada 55 dolar olması, 65 dolar olması, 75 dolar olması önemli değil. Biz miktarı artırarak yolumuza devam ettiğimiz için ister döviz tarafında olsun, ister altın tarafında olsun, ister gümüş tarafında olsun herhangi bir hedef seviyemiz yok.

Biz değişim sürecine hazırlık yaptığımız için —ki 2027 yılı değişim yılı— bu süreçte malımızın miktarını ne kadar artırabilirsek yol haritamız da bir o kadar güçlü olacaktır diye düşünüyorum.

 

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İslam Memiş'ten 'perşembe' uyarısı! Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Gram tarafında da 93 lira seviyesi var, gümüşün gram fiyatı 100 lira seviyesinin altında. Yine geçen videomda da bahsettim, bana gümüşün ucuz olup olmadığını soruyor arkadaşlar. Net bir cevap veriyorum: Ocak ayında gümüşün gram fiyatı 188 lira seviyesindeydi, şu anda 93 lira seviyesinde. Ocak ayında gram altın 8.157 lira seviyesindeydi, şu anda 6.600 lira seviyesinin üzerinde. Aradaki ilişkiyi kurarak hangisinin ucuz olduğuna karar verebilirsiniz."

 

 

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İslam Memiş'ten 'perşembe' uyarısı! Pimi çekilmiş bomba gibi bekliyor

Altın-gümüş rasyosu da 74 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra şu anda %2 kâr satışıyla karşı karşıya kaldı. O yüzden gümüş bugün altına kıyasla daha çok yükseldi, şu anda %2 düştü, 71 dolar seviyesinde altın-gümüş rasyosu. Yine düşüş yönlü beklentim devam ettiği için burada 68 - 72 dolar aralığını altın-gümüş rasyosunda yine takip ediyor olacağım."

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