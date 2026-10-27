Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert cevap! Cimbom'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş açıklaması Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrası saha karıştı ve iki kulüp de birbirine sert açıklamalarda bulundu. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maç sonunda saha içinde çıkan olaylarda Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a kırmızı kart, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai'ye ise sarı kart çıktı. Fenerbahçe, Galatasaraylı analiz ekibinden Serhat Doğan'ın Matteo Guendouzi'ye saldırısını ve Abdülkerim Bardakcı'nın futbolcularının saçını çekmesini kınadı. Galatasaray ise Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown ve Mert Hakan Yandaş'ın olaylardaki rolüne dikkat çekerek Fenerbahçe'nin açıklamalarını eleştirdi.

Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından saha içi karıştı. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Roland Sallai arasında başlayan tartışmandan sonra diğer futbolcularından da olaylara karışmasıyla olaylar büyüdü. Tartışmalar bir süre sahada devem ederken, güvenlik güçleri kavgayı zorluklar ayırdı. Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girdi. Hakem Atilla Karaoğlan, çıkan olayların ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown'a kırmızı kart gösterirken, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart gördü.

FENERBAHÇE'DEN "KINAMA" AÇIKLAMASI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha içinde yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakcı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez. Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir. Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır. Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır. Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır." denildi.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE CEVAP

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynanan derbinin ardından yaptığı açıklamaya sarı-kırmızılılardan cevap geldi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçeli futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown ve Mert Hakan Yandaş'a dikkat çekildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasının ardından rakip kulüp tarafından yapılan açıklama, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış" sözünün adeta vücut bulmuş halidir. Yıllardır sahada elde edilemeyen sonucun gerçek dışı iddialar ve algı oyunlarıyla telafi edilmeye, futbolcularımıza disiplin cezası aldırılmaya çalışılmasını ibretle takip ediyoruz.

Rakip takımın stadyumu girişinden itibaren sergilediği tutum, henüz başlama düdüğü çalmadan sahanın ortasında gerçekleştirdiği provokatif hareketler ve karşılaşma boyunca devam eden tahrikleri herkesin gözü önünde yaşanmıştır.

Üsteklik karşılaşmanın henüz 10. dakikasında rakibimizin on kişi kalması gerekirken, Kerem Aktürkoğlu isimli futbolcunun da sahaya adım attığı anda ortamı germeye başlaması ve maç sonunda yaşanan saldırının başrolünde yer almasına rağmen yalnızca sarı kart görmesi, kabul edilemez bir adaletsizliktir.

Archie Brown'un müsabaka boyunca sergilediği sportmenlik dışı, sert ve kabul edilemez müdahalelerin ötesine geçerek takım kaptanımız Abdülkerim Bardakcı'ya yönelik fiziksel saldırıda bulunması, futbol sahalarında asla yeri olmayan, sporun tüm değerlerini ayaklar altına alan son derece vahim bir hadisedir. Tüm spor kamuoyunun gözleri önünde yaşanan bu çirkin saldırı hiçbir şekilde mazur görülemez.

Mert Hakan Yandaş isimli kişinin ise düzeni ve güvenliği sağlamaya çalışan emniyet güçlerine yönelik saldırgan tutumu, yaşananların vahametini daha da artırmıştır.

Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek ortaya atılan iddialarla ancak kendi taraftarlarını kandırabilirler. Galatasaray camiasının ve Türk spor kamuoyunun bu algı oyunlarına itibar etmesini kimse beklemesin.

Dün akşam karşılaştıkları tüm tahriklere rağmen Galatasaray'a yakışan ağırbaşlı ve soğukkanlı duruşu sergileyen teknik heyetimizi ve futbolcularımızı özellikle tebrik ediyoruz.

Büyük Galatasaray taraftarına çağrımızdır:

Sahada ve saha dışında karşılaşacağımız her türlü provokasyona karşı aynı sağduyu, kararlılık ve ağırbaşlı duruşu hep birlikte sürdürmeliyiz.

Hiçbir provokasyon bizi hedeflerimizden uzaklaştıramayacak. Biz sahada kazanmaya, saha dışında ise Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışan duruşumuzu korumaya devam edeceğiz.

Gürültü geçer, gerçekler kalır.

Ve sonunda yine iyiler kazanır."