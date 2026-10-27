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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:13

Beşiktaş'tan derbiyle ilgili sert açıklama! Siyah-beyazlılardan yayıncı kuruluşa ve TFF'ye tepki

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, maçın ardından iki takım futbolcuları arasında çıkan arbedeyle ilgili yayıncı kuruluşa tepki gösterirken Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ceza çağrısında bulundu.

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Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş'tan derbiyle ilgili sert açıklama! Siyah-beyazlılardan yayıncı kuruluşa ve TFF'ye tepki
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:13

'de 9. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın dev derbisinde ile dün akşam 'ta karşı karşıya gelirken mücadele sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından saha içi karıştı. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Roland Sallai arasında başlayan tartışmandan sonra diğer futbolcularından da olaylara karışmasıyla olaylar büyüdü. Tartışmalar bir süre sahada devem ederken, güvenlik güçleri kavgayı zorluklar ayırdı. Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girdi. Hakem Atilla Karaoğlan, çıkan olayların ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown'a kırmızı kart gösterirken, Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart gördü.

Beşiktaş'tan derbiyle ilgili sert açıklama! Siyah-beyazlılardan yayıncı kuruluşa ve TFF'ye tepki

BEŞİKTAŞ'TAN DERBİ AÇIKLAMASI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha içinde yaşanan olaylarla ilgili 'tan da dikkati çeken bir açıklama geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları mücadelede Dusan Vlahovic'e, Milan Skriniar ile yaşadığı gerginliğin ardından ceza verilmesini hatırlatarak yayıncı kuruluşa ve Türkiye Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakada futbolcumuz Dusan Vlahovic’in anlık bir eylemi, resmi yayıncı kuruluş tarafından defalarca farklı açılardan ekrana getirilmiş, kamuoyunun ve Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin dikkatine adeta bir dosya halinde sunularak oyuncumuzun müsabakadan men cezası alması sağlanmıştır.

Buna karşılık, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde onlarca futbolcunun karıştığı, fiziki müdahalelerin ve fiili saldırıların havada uçuştuğu kitlesel kavga anında aynı yayıncı kuruluşun takındığı tavır, Türk spor tarihine geçecek bir çifte standardın tescili olmuştur.

Buradan açıkça soruyoruz:

Yayıncı Kuruluşa: Konu Beşiktaş olunca işletilen yakın plan takip refleksi, söz konusu diğer kulüplerin kitlesel arbedesi olduğunda neden yerini geniş açı kamuflajına bırakmaktadır?

Canlı yayında perdelemeye çalıştığınız o arbedeye dair onlarca saha içi, kale arkası ve tünel kamerası kayıtlarını yetkili mercilere eksiksiz teslim edecek misiniz?

Yayıncı kuruluştaki Trio programında yorumculuk yapan eski hakem Bülent Yıldırım’ın olaylarla ilgili görüşünü belirteceği sırada sözü kesilmiştir. Bu olay, yayıncı kuruluş yöneticilerinin yayınlara müdahil olduğunun somut bir göstergesi olmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu’na: Futbol Disiplin Talimatı’nın 75. maddesinin tarafınıza tanıdığı resen delil toplama yetkisini dün akşamki arbede için de aynı kararlılıkla işletecek misiniz?

Hakemlerin ve temsilcilerin gözünden kaçmış olabilecek tüm temasların tespiti için yayıncıdan ham reji kayıtlarını talep edip, Vlahovic dosyasındaki hız ve hassasiyetle kavgaya karışan tüm futbolcuları disipline sevk edecek misiniz?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; yayıncı kuruluşun uyguladığı çifte standartlı yayın politikasına yönelik halihazırda savcılıkta suç duyurumuz bulunduğunu hatırlatırız.

TFF’nin ve kurullarının dün geceye dair alacağı tavrı, sevkleri ve kararları anbean takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bu ligde adaletin rengi siyah-beyaz olana, sahadaki standart tüm kulüpler için eşitlenene dek mücadelemizden tek bir adım dahi geri durmayacağız."

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#galatasaray
#fenerbahçe
#Beşiktaş
#Futbol
#trendyol süper lig
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#Spor
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