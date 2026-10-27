Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu toplandı: Kritik strateji resmen sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Siber Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin dijital güvenliğini ve geleceğini şekillendirecek stratejik adımları ele aldı.

YAPAY ZEKA VE BİLİŞSEL ETKİ TEHDİTLERİ MERCEK ALTINDA

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim 2026 tarihli toplantıda küresel ve bölgesel gelişmelerin siber güvenlik üzerindeki yansımaları, güncel siber tehditler ve yapay zeka teknolojilerinin getirdiği yeni nesil riskler derinlemesine değerlendirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda; küresel ve bölgesel jeopolitik gelişmelerin siber güvenlik ortamına yansımaları, uluslararası alanda yaşanan güncel siber güvenlik olayları ve değişen tehdit dinamikleri kapsamlı biçimde ele alınmıştır.

Bu çerçevede, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmelerin, siber tehditlerin niteliği, ölçeği ve hızına etkileri hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

Dijital platformlar üzerinden yürütülen algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin millî güvenlik ve toplumsal dayanıklılık üzerindeki etkileri ve riskleri değerlendirilmiştir.

Dijital egemenliğin millî güvenlik açısından taşıdığı önem vurgulanmış; kritik altyapıların korunması, ulusal siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması ile teknolojik bağımsızlık, Türkiye’nin güvenlik ve kalkınma politikalarının stratejik öncelikleri arasında değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye’nin dijital alandaki egemenliğini güçlendirmek, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak ve millî teknoloji kapasitesini geliştirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi, Siber Güvenlik Kuruluna sunulmuştur.

Dijital Egemenlik Stratejisinde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından görev ve sorumlulukları çerçevesinde hayata geçirilmesi, uygulama süreçlerinin etkin biçimde izlenmesi ve ilerlemenin düzenli olarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Siber tehditlerin hızlı yayılabilen ve farklı sektörleri eş zamanlı etkileyebilen niteliği dikkate alınarak kurumlar arası koordinasyon ve eş güdümün güçlendirilmesi, ortak risk değerlendirme yetkinliklerinin geliştirilmesi ile uygulama birliğinin sağlanması hususları üzerinde durulmuş, kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve bütüncül bir siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."