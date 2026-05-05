Siber Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı! Kritik alanlar belirlendi: İşte alınan kararlar

Ocak 2025'te kurulan Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantıda, kurulun görevi ve işleyişi hakkında kararlar alınırken öncelikli hedefler de belirlendi. Ayrıca süreçte kritik alanlar da tek tek açıklandı. İşte kurulun aldığı ilk kararlar...

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 18:34

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ocak 2025'te kurulan Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını bugün başkanlığında yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ocak 2025'te kurulan Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını yaparak siber güvenlik için öncelikli alanları belirledi ve görevler, çalışma süreçleri ile hedefleri kararlaştırdı.
Dijital Altyapılar, Dijital Hizmetler, Elektronik Haberleşme, Enerji, Finans, Gıda ve Tarım, İmalat Sanayi, Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi, Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii, Su Yönetimi, Ulaştırma, Uzay alanları Kritik Altyapı Sektörleri olarak kabul edildi.
Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.
Kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirildi.
Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilerek dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edildi.
Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer aldı.
Toplantıda kurulun görevleri, çalışma süreci ve öncelikli hedeflerle ilgili kararlar alınırken siber güvenlik için kurumlar arası koordinasyona dikkat çekilerek öncelikli alanlar belirlendi.

ÖNCELİKLİ ALANLAR KARARLAŞTIRILDI

Buna göre Dijital Altyapılar, Dijital Hizmetler, Elektronik Haberleşme, Enerji, Finans, Gıda ve Tarım, İmalat Sanayi, Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi, Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii, Su Yönetimi, Ulaştırma, Uzay alanlarının Kritik Altyapı Sektörleri olarak kabul edildi.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Toplantıda; ülkemizin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimler de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş; son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

BAŞKANLIĞIN GÖREVİ BELİRLENDİ

Siber güvenliğin, millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulanmıştır. Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edilmiştir.

Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanları; siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu belirtilmiştir.

Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş; özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir.

"VERİ YALNIZCA TEKNİK DEĞİL STRATEJİK BİR DEĞER"

Ayrıca, veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilmiş; bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir.

Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır.

Önümüzdeki dönemde, belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması hususlarında mutabakata varılmıştır.

Bu kapsamda;
• Kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi,
• Kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması,
• Siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi,
• Dijital Altyapılar, Dijital Hizmetler, Elektronik Haberleşme, Enerji, Finans, Gıda ve Tarım, İmalat Sanayi, Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi, Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii, Su Yönetimi, Ulaştırma, Uzay alanlarının Kritik Altyapı Sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır."

