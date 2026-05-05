Politika
Avatar
Editor
 Murat Makas

MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı , MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.
Açıklamalar MHP Grup Toplantısı'nda yapıldı.
Son dakika haberi detayları gelmeye devam ediyor.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye Balkanlar, Kafkasya, Karadeniz, , Orta Doğu, Türk dünyası, Afrika ve Avrupa arasında temas kurabilen bir merkez ülkedir. Türkiye 'nin dış politik anlayışı barışı ve istikrarı önceleyen bir çizgiye sahiptir. Tarihi tercüvemiz, coğrafi konumumuz ve devlet duruşumuz bunu gerektirir. Türkiye savaşların yayılmasını, krizlerin derinleşmesini, toplumların yerinden edilmesini, şehirlerin yıkılmasını ve bölgemizin kalıcı istikrarsızlık alanına dönüşmesini istemez.

Ara buluculuk herhangi bir küresel veya bölgesel projenin azası haline gelmek şeklinde yorumlanamaz. Türkiye kendi dış politikasını, kendi milli çıkarları, kendi güvenlik öncelikleri ve kendi stratejik çizgisi çerçevesinde yürütür. Hiçbir gücün bölgesel uzantısı olmayız. Hiçbir ülkenin güvenlik kaygısının Türkiye'ye karşı bir mevziye dönüşmesine izin vermeyiz. Hiçbir ittifakın veya diplomatik girişimin Türkiye'nin meşru haklarını aşındırmasına rıza göstermeyiz. Türkiye masaya kendi aklıyla oturur.

Türkiye'nin barıştan yana duruşu Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve 'ta aleyhimize gelişen oldu bittilere sessiz kalacağı anlamına gelmez. Yurtta sulh, cihanda sulh mefkuresinin şekillendirdiği dış politikamız gereği Türkiye gerilim arayan bir ülke olmamıştır. Fakat haklarını güvenlik alanını, deniz yetki sahalarını, Kıbrıs Türk'ünün varlık hakkını ve Ege'deki denge hukukunu yok sayan her adım karşısında kararlı bir Türkiye bulur. Fransa'nın, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de kurmaya çalıştığı güvenlik ve enerji merkezi temaslar dikkatle takip edilmelidir.

MACRON'A SERT TEPKİ

Her devlet kendi dış politikasını yürütür. Kendi ittifaklarını kurar. Fakat bu ittifakların Türkiye'yi çevreleme, Kıbrıs Türk'ünü sıkıştırma, Ege'de mevcut dengeyi bozma veya Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen fiili durum üretme amacına yönelmesi halinde buna kayıtsız kalmamız beklenemez. Fransa'nın bölgeye tarihi komplekslerle, sömürgecilik döneminden kalma alışkanlıklarla ve anekronik güç tasavvurlarıyla bakması istikrar üretmez. Sayın Macron'un siyasi ölçeğini aşan Napolyonculuk hevesine kapılması dost ve hatta çoğu zaman müttefik olan Türk ve Fransız milletleri arasındaki yüzyıllara, sari, kadim ilişkilere fayda sağlamaz. Fransa, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı çıtır dar hesaplarının aparatı haline gelirse bundan bölge barışı, Avrupa güvenliği ve Fransa'nın itibarı zarar görür. Şu hususun altını ehemmiyetle çiziyorum. Yunanistan'ın maksimalist taleplerle hareket etmesi hukuk üretmez. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tamamı adına konuşma alışkanlığı meşruiyet üretmez. İsrail'in kendi güvenlik endişelerini Türkiye'ye karşı bölgesel bir düşmanlığa dönüştürme arayışı kalıcı barış üretmez.

KIBRIS'I KORUMA VURGUSU

Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları, Kıbrıs Türk'ünün varlık hakkı ve Türk milletinin stratejik hafızasıdır. Kıbrıs'ta toprak alım satımı yabancı mülkiyeti, stratejik bölgelerde taşınmaz ve yoğunlaşması ve ekonomik nüfus üretme girişimleri sıradan ticari işlem gibi görülemez. Toprak yalnız tapu kaydı sayılamaz. Kimi zaman egemenlik hakkının belgesidir.

Kıbrıs Türk'ünün güvenliği, toprağı, egemenliği ve geleceğe hiçbir hayale, hiçbir dış telkine, hiçbir diplomatik seraba emanet edilemez. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin varlık hakkını koruyacak, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını başkalarının onayına bağlamayacak, Ege'deki denge hukukunun aşındırılmasına müsaade etmeyecektir.

Türk milliyetçiliği her bir insanını, her bir hanesini bir saymaktır. Türk milletini bir bütün olarak kavramaktır. Bugünün sorunlarına cesaretle eğilenlerin ve elini taşın altına koyanların hatta ve hatta o taşın altına gerekirse gövdesiyle girmeyi vazife bilenlerin anlayışıdır. Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sigortasıdır.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

