Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Devlet Bahçeli'den Amedspor'a tebrik mesajı

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'e çıkan Amedspor'u tebrik etti. Bahçeli, "Bu anlamlı başarıyı Diyarbakır’ımız ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 14:45

MHP lideri Devlet , ’un ’e yükselmesi dolayısıyla bir tebrik mesajı paylaştı. Amedspor’un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkmasının önemli bir başarı olduğunu kaydeden Bahçeli, bu gelişmeyi ülke futbolu adına değerli bulduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, Amedspor'un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesini memnuniyetle karşıladığını ve bu başarının Diyarbakır ile Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olduğunu belirtti.
Bahçeli, Amedspor'un 1990 yılında kurulduğunu ve Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandırdığını ifade etti.
Amedspor'un Süper Lig'e yükselişinin Diyarbakır'ın sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan canlanmasına katkı sunmasını temenni etti.
Bu sportif başarının şehrin marka değerini güçlendireceğine, gençlerin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
Bahçeli, Amedspor'un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye'nin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inandığını söyledi.
Amedspor Kulübü yöneticilerini, teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve taraftarlarını tebrik ederek, 2026-2027 sezonunun Amedspor'a, Diyarbakır'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.
"DİYARBAKIR’IMIZ VE TÜRK FUTBOLU ADINA KIYMETLİ BİR GELİŞME"

Bahçeli şu açıklamayı yaptı:

"1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlamlı başarıyı ’ımız ve adına kıymetli bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve kadim hafızasıyla en değerli şehirlerimizden birisi olan Diyarbakır’ımızın, bu sportif başarıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan daha da canlanmasını temenni ediyorum.

"OLUMLU KATKILAR SUNACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Futbol kulübünüzün Süper Lig’e yükselişinin şehrimizin marka değerinin güçlenmesine, gençlerimizin spora yönelmesine ve futbolun birleştirici ruhunun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağına inancım tamdır.
Bu itibarla Amedspor’un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhunu, sporcu ahlakını ve kardeşlik hukukunu önceleyen bir anlayışla hareket ederek Türkiye’mizin huzur, birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.

"AMEDSPOR’A, DİYARBAKIR’IMIZA VE TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN"

Bu duygu ve düşüncelerle sizin şahsınızda başta Amedspor Kulübü’nün değerli yöneticileri olmak üzere, tarihi başarının elde edilmesinde alın teri ve gayreti bulunan teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve Amedspor taraftarlarını ayrı ayrı tebrik ediyor; 2026-2027 sezonunun Amedspor’a, Diyarbakır’ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

