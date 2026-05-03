Yaşam
Amedspor'un kutlama konvoyunda feci kaza: Öğrenciye çarptı

Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler taraftarları coşkuyla meydanları doldurdu. Kutlama yapmak için konvoy yapan taraftarlardan bir üzücü haber de Kurtalan'dan geldi. Konvoydaki bir araç yol kenarındaki öğrenciye çarptı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 00:31

'in ilçesinde Amed Sportif Faaliyetler'in 'e yükselmesi dolayısıyla düzenlenen kutlama konvoyunda yaşanan kaza kutlamalara gölge düşürdü.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla düzenlenen kutlama konvoyunda bir aracın öğrenciye çarpmasıyla yaşanan kaza, kutlamalara gölge düşürdü.
Kaza, Kurtalan Beykent Caddesi'nde Amed Sportif Faaliyetler'in kutlama konvoyunun oluşturduğu yoğunluk sırasında meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında bulunan ve Yurt Lig müsabakaları için ilçeye gelen bir öğrenciye çarptı.
Yaralanan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KONVOYDAKİ ARAÇ ÖĞRENCİYE ÇARPTI


Kurtalan Beykent Caddesi'nde Amed Sportif Faaliyetler'in kutlama konvoyunun oluşturduğu yoğunluk sırasında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında bulunan ve Yurt Lig müsabakaları için ilçeye gelen bir öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

