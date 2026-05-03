Amedspor'un kutlama konvoyunda feci kaza: Öğrenciye çarptı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla düzenlenen kutlama konvoyunda yaşanan kaza kutlamalara gölge düşürdü.
Kurtalan Beykent Caddesi'nde Amed Sportif Faaliyetler'in kutlama konvoyunun oluşturduğu yoğunluk sırasında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında bulunan ve Yurt Lig müsabakaları için ilçeye gelen bir öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.