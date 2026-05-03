Özetle

HABERİN ÖZETİ Amedspor'un kutlama konvoyunda feci kaza: Öğrenciye çarptı Siirt'in Kurtalan ilçesinde Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla düzenlenen kutlama konvoyunda bir aracın öğrenciye çarpmasıyla yaşanan kaza, kutlamalara gölge düşürdü. Kaza, Kurtalan Beykent Caddesi'nde Amed Sportif Faaliyetler'in kutlama konvoyunun oluşturduğu yoğunluk sırasında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında bulunan ve Yurt Lig müsabakaları için ilçeye gelen bir öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kurtalan Beykent Caddesi'nde Amed Sportif Faaliyetler'in kutlama konvoyunun oluşturduğu yoğunluk sırasında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında bulunan ve Yurt Lig müsabakaları için ilçeye gelen bir öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.