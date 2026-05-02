Amedspor'da Sertaç Küçükbayrak'tan şampiyonluk açıklaması! "Zorluklara rağmen şampiyon olduk"

Trendyol 1. Lig'de normal sezon heyecanı 38. ve son hafta maçlarının ardından sona erdi. Ligde haftaya üçüncü sırada giren Amedspor, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. Haftaya ikinci sırada giren Esenler Erokspor'un sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Amedspor, ikili averajla sezonu ikinci sırada tamamladı ve Trendyol Süper Lig'e yükseldi.
Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, takımının Süper Lig'e yükseldiği mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Küçükbayrak, takımda daha önce görev yapan teknik direktörlere teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Bütün zorluklara rağmen şampiyon olduk. Bu şampiyonluğu özellikle halkımıza armağan ediyorum. Daha önce görev yapan hocalarımız vardı; Mehmet Altıparmak, Sinan Hoca, Mesut Hoca… Onların da bu şampiyonlukta emeği çok büyük. Kendilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlamda bize destek veren yönetim kurulumuza ve istişare kurulumuza, özellikle Nesih Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize sonsuz destek verdiler. Şu mesajı vermek istiyorum: Bir barış süreci var ve bu süreçte Amedspor Süper Lig’de mücadele edecek. Tüm maçlarını kardeşçe ve dostça oynayacak. Bize destek veren basın emekçilerine, Diyarbakır’dan kilometrelerce yol gelerek yanımızda olan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Iğdır’da bizi destekleyen halkımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bölgeden gelen, yüreği bizimle atan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarıların devamı gelir."