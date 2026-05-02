Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Amedspor'da Sertaç Küçükbayrak'tan şampiyonluk açıklaması! "Zorluklara rağmen şampiyon olduk"

Amedspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı ve Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, "Bütün zorluklara rağmen şampiyon olduk. Bu şampiyonluğu özellikle halkımıza armağan ediyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 21:08

'de normal sezon heyecanı 38. ve son hafta maçlarının ardından sona erdi. Ligde haftaya üçüncü sırada giren , deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. Haftaya ikinci sırada giren Esenler Erokspor'un sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Amedspor, ikili averajla sezonu ikinci sırada tamamladı ve Trendyol 'e yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Trendyol 1. Lig'de normal sezonun son haftasında elde edilen sonuçlarla Amedspor, ikili averajla sezonu ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükseldi.
Amedspor, ligin 38. ve son haftasında deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı.
Ligde ikinci sırada giren Esenler Erokspor'un Pendikspor ile 1-1 berabere kalması Amedspor'un Süper Lig'e çıkmasını sağladı.
Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, şampiyonluğu halkına armağan ettiğini belirtti.
Küçükbayrak, daha önce görev yapan teknik direktörlere, yönetim kuruluna, Nesih Başkan'a, basın emekçilerine, taraftarlara ve Iğdır halkına teşekkür etti.
Küçükbayrak, Amedspor'un Süper Lig'de mücadele edeceği süreçte tüm maçlarını kardeşçe ve dostça oynayacağını vurguladı.
Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, takımının Süper Lig'e yükseldiği mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Küçükbayrak, takımda daha önce görev yapan teknik direktörlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bütün zorluklara rağmen şampiyon olduk. Bu şampiyonluğu özellikle halkımıza armağan ediyorum. Daha önce görev yapan hocalarımız vardı; Mehmet Altıparmak, Sinan Hoca, Mesut Hoca… Onların da bu şampiyonlukta emeği çok büyük. Kendilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlamda bize destek veren yönetim kurulumuza ve istişare kurulumuza, özellikle Nesih Başkan’a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize sonsuz destek verdiler. Şu mesajı vermek istiyorum: Bir barış süreci var ve bu süreçte Amedspor Süper Lig’de mücadele edecek. Tüm maçlarını kardeşçe ve dostça oynayacak. Bize destek veren basın emekçilerine, Diyarbakır’dan kilometrelerce yol gelerek yanımızda olan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Iğdır’da bizi destekleyen halkımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bölgeden gelen, yüreği bizimle atan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarıların devamı gelir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Amedspor Süper Lig'e yükseldi! Diyarbakır temsilcisinde büyük coşku
1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte son Süper Lig bileti için oynanacak maçlar
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#süper lig
#amedspor
#şampiyonluk
#Trendyol 1. Lig
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.