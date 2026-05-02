Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda normal sezon heyecanı 38. ve son hafta maçlarının ardından sona erdi. 1. Lig'de sezonu 81 puanla şampiyon olarak tamamlayan Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükselmeyi daha önce garantilemişti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte son Süper Lig bileti için oynanacak maçlar Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlanırken, Erzurumspor FK şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi ve Amedspor ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Erzurumspor FK, 81 puanla sezonu şampiyon olarak tamamladı. Amedspor, ligi 74 puanla ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi. Esenler Erokspor, 74 puanla sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off finaline kaldı. Play-off'ta Çorum FK, Ankara Keçiörengücü ile; Bodrum FK ise Pendikspor ile karşılaşacak. Play-off'ta tur atlayan takımlar, Süper Lig'e yükselecek son takım olmak için Esenler Erokspor ile final oynayacak.

Sezonun son haftasında ligi ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen ikinci takım da belli oldu. Amedspor, deplasmanda karşılaştığı Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamladı ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

ESENLER EROKSPOR, PLAY-OFF FİNALİNDE YER ALACAK

Son haftanın önemli maçlarından birinde Esenler Erokspor ile Pendikspor karşılaştı. Amedspor ile doğrudan Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Esenler Erokspor, Pendikspor ile 1-1 berabere kalarak sezonu 74 puanla noktaladı.

İkili averajda Amedspor'un gerisinde yer alan Esenler Erokspor, normal sezonu 3. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off'ta final oynamaya hak kazandı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından sezonu 4 ile 7. sıralar arasında bitirip play-off oynamaya hak kazanan takımlar ve eşleşmeler de belli oldu.

1. Lig'de Çorum FK topladığı 71 puanla sezonu 4., Bodrum FK topladığı 64 puanla sezonu 5., Pendikspor topladığı 63 puanla sezonu 6., Ankara Keçiörengücü ise topladığı 60 puanla sezonu 7. sırada tamamladı.

1. Lig yükselme play-off turunda sezonu 4. sırada tamamlayan Çorum FK ile 7. basamaktaki Ankara Keçiörengücü karşılaşacak. Ligi 5. bitiren Bodrum FK'nin rakibi ise sezonu 6. sırada tamamlayan Pendikspor olacak.

Eşleşmelerden tur atlayan takım play-off finalinde Esenler Erokspor ile oynayacak.