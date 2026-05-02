Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda normal sezon heyecanı bugün oynanan 38. ve son hafta maçlarıyla sona erdi. Erzurumspor FK'nin şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği 1. Lig'de, sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım da belli oldu.

HABERİN ÖZETİ Amedspor Süper Lig'e yükseldi! Diyarbakır temsilcisinde büyük coşku Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu normal sezonu sona ererken, Erzurumspor FK şampiyon olarak ve Amedspor ise ikinci olarak Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Erzurumspor FK şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'e yükselecek ikinci takımın belirleneceği maçlarda Amedspor, Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. Esenler Erokspor ile Pendikspor arasındaki maç 1-1 sona erdi. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Amedspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Süper Lig'e yükselecek ikinci takımın kesinleşeceği karşılaşmalarda Alagöz Holding Iğdır FK ile Amedspor ve Esenler Erokspor ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya geldi.

AMEDSPOR, SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Amedspor, 1. Lig'de 38. ve son hafta maçında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Iğdır FK oldu. Iğdır ekibi, 6. dakikada Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Amedspor, mücadelenin 19. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle skora dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu.

Amedspor, maçın 45+1. dakikasında Diagne'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Iğdır FK, karşılaşmanın 45+4. dakikasında Diagne'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına 2-2'lik eşitlikle girildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Amedspor, maçın 49. dakikasında Dia Saba'nın golüyle yeniden öne geçti ve durum 3-2 oldu. Karşılaşmanın 80. dakikasında Iğdır FK'de Atakan Çankaya fileleri havalandırdı ve maçta skor 3-3'e geldi.

Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı. Amedspor, bu sonuçla sezonu 74 puanla tamamladı. Aynı saatte oynanan Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor mücadelesinin de 1-1'lik eşitlikle sona ermesinin ardından Esenler Erokspor da sezonu 74 puanla bitirdi.

Esenler Erokspor'a karşı ikili averajda üstün olan Amedspor, ligi rakibinin önünde 2. sırada noktaladı ve doğrudan Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Esenler Erokspor ise Süper Lig bileti almak için 1. Lig play-off finalinde mücadele edecek.

AMEDSPOR, İLK KEZ SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK

Trendyol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Amedspor, 77 ekibin yer aldığı Süper Lig tarihinin 78. takımı oldu.

Diyarbakır temsilcisi Amedspor, 2009-2010'dan beri Süper Lig'den uzak olan kentin hasretini de bitirdi.

Amedspor, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmıştı. 1. Lig'de geçen sezonu 9. sırada tamamlayan Amedspor, bu sezon Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.