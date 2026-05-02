Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Amedspor Süper Lig'e yükseldi! Diyarbakır temsilcisinde büyük coşku

Trendyol 1. Lig'de normal sezon heyecanı 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Erzurumspor FK'nin şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükseldiği 1. Lig'de, Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu. Deplasmanda karşılaştığı Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, Esenler Erokspor-Pendikspor mücadelesinin de 1-1'lik eşitlikle sona ermesinin ardından sezonu 2. sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 18:29

'de 2025-2026 sezonunda normal sezon heyecanı bugün oynanan 38. ve son hafta maçlarıyla sona erdi. Erzurumspor FK'nin şampiyon olarak Trendyol 'e yükselmeyi garantilediği 1. Lig'de, sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım da belli oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu normal sezonu sona ererken, Erzurumspor FK şampiyon olarak ve Amedspor ise ikinci olarak Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Erzurumspor FK şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükseldi.
Süper Lig'e yükselecek ikinci takımın belirleneceği maçlarda Amedspor, Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı.
Esenler Erokspor ile Pendikspor arasındaki maç 1-1 sona erdi.
Sezonu ikinci sırada tamamlayan Amedspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Süper Lig'e yükselecek ikinci takımın kesinleşeceği karşılaşmalarda Alagöz Holding Iğdır FK ile ve Esenler Erokspor ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya geldi.

Amedspor, 1. Lig'de 38. ve son hafta maçında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Iğdır FK oldu. Iğdır ekibi, 6. dakikada Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Amedspor, mücadelenin 19. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle skora dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu.

Amedspor, maçın 45+1. dakikasında Diagne'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Iğdır FK, karşılaşmanın 45+4. dakikasında Diagne'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına 2-2'lik eşitlikle girildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Amedspor, maçın 49. dakikasında Dia Saba'nın golüyle yeniden öne geçti ve durum 3-2 oldu. Karşılaşmanın 80. dakikasında Iğdır FK'de Atakan Çankaya fileleri havalandırdı ve maçta skor 3-3'e geldi.

Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı. Amedspor, bu sonuçla sezonu 74 puanla tamamladı. Aynı saatte oynanan Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor mücadelesinin de 1-1'lik eşitlikle sona ermesinin ardından Esenler Erokspor da sezonu 74 puanla bitirdi.

Esenler Erokspor'a karşı ikili averajda üstün olan Amedspor, ligi rakibinin önünde 2. sırada noktaladı ve doğrudan Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Esenler Erokspor ise Süper Lig bileti almak için 1. Lig play-off finalinde mücadele edecek.

AMEDSPOR, İLK KEZ SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK

Trendyol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Amedspor, 77 ekibin yer aldığı Süper Lig tarihinin 78. takımı oldu.

Diyarbakır temsilcisi Amedspor, 2009-2010'dan beri Süper Lig'den uzak olan kentin hasretini de bitirdi.

Amedspor, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmıştı. 1. Lig'de geçen sezonu 9. sırada tamamlayan Amedspor, bu sezon Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

ETİKETLER
#Spor
#süper lig
#amedspor
#Trendyol 1. Lig
#Erzurumspor Fk
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.