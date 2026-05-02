 Banu İriç

Amedspor'un Süper Lig sevinci kana bulandı: Yaralılar var

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarının kutlamaları sokaklara taştı. Davul zurna eşliğinde taraftarların eğlencesine silahlar gölge düşürdü. Yorgun mermi sebebiyle yaralılar bulunuyor.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 21:17
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 21:36

Amed Sportif Faaliyetler'in 'e yükselmesi, 'da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlanıyor.

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi Diyarbakır'da taraftarlarca coşkuyla kutlandı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi.
Taraftarlar, kentin işlek noktalarında bir araya gelerek meşale, havai fişek, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.
Kutlamalar sırasında yorgun mermiden dolayı 2 kişi yaralandı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, taraftarlardan zarar verecek davranışlardan kaçınmalarını ve gerekli hassasiyeti göstermelerini rica etti.
Kentin işlek noktalarında bir araya gelen taraftarlar, takımlarının Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselmesinin sevincini yaşadı.

Kentte Ofis, Mahabad Bulvarı, Tesisler Kavşağı ve Park Orman bölgesinde toplanan taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından meşale ve havai fişeklerle takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

YORGUN MERMİDEN 2 KİŞİ YARALI

Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, ellerinde takımlarının bayraklarıyla tezahürat yaptı.

Araçlarıyla şehirde tur atan taraftarlar, kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kentte taraftarların kutlaması devam ediyor.

Öte yandan kutlamalar sırasında yorgun merminin isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ: ZARAR VERECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇINILSIN

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün milyonların özlemle beklediği şampiyonluğa ulaşmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Dört bir yanda başlayan kutlamaların, birlik ve coşku içerisinde devam etmesini temenni ediyoruz. Bu anlamlı sevinci paylaşırken, kutlamalar sırasında kimseye zarar verebilecek davranışlardan kaçınılmasını, özellikle araç kullanırken ve yaparken gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz. Hep birlikte, sorumluluk bilinciyle ve örnek bir şekilde kutlayalım."

