Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Yeni hoca resmen duyuruldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Ligin son haftasına 73 puanla üçüncü sırada giren ve Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amedspor, ligdeki son 4 maçında galibiyet alamamıştı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Amedspor, son olarak 37. hafta maçında sahasında ağırladığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kalmıştı.

Bodrum FK beraberliğinin ardından Amedspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANDI

Amedspor'da, Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik direktörümüz Sertaç Küçükbayrak ve ekibine başarılar dileriz. Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.