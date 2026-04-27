İsmail Kartal, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Derbi sonrası açıklama

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de adeta kaos başladı. Maç sonrası Teknik Direktör Tedesco ve futbolculara tepki gösterildi. Zirvede sarı-kırmızılı ekip puan farkını 7’ye çıkardı.
Futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, 'Sakın Ha' sezonu herkese hayırlı olsun, biz de en kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp yönetim ve takım adına kararlar alacağız ve sizlere bunları açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
Dev derbi sonrası sarı-lacivertlilerde 3 farklı dönemde görev yapan teknik direktör İsmail Kartal, hem maçı değerlendirdi hem de Fenerbahçe'ye geri dönüş ihtimali hakkında da yorum yaptı.
TV100'e açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, derbi yenilgisi hakkında, "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal" yorumunu yaptı.
Kartal, "Peki teklif gelse Fenerbahçe’ye dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna ise, "Elbette değerlendiririz" şeklinde cevap verdi.