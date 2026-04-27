Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de adeta kaos başladı. Maç sonrası Teknik Direktör Tedesco ve futbolculara tepki gösterildi. Zirvede sarı-kırmızılı ekip puan farkını 7’ye çıkardı.

HABERİN ÖZETİ İsmail Kartal, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Derbi sonrası açıklama Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör ve futbolculara tepki gösterildi, futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları yönetim ve takım adına kararlar alınacağını açıkladı. Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak zirvedeki puan farkının 7'ye çıkmasına neden oldu. Fenerbahçe futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, yönetim ve takım adına kararlar alınacağını ve açıklanacağını belirtti. Eski Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, derbi yenilgisini "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal" şeklinde değerlendirdi. İsmail Kartal, kendisine teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe'ye dönmeyi "Elbette değerlendiririz" diyerek açık kapı bıraktı.

Futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, 'Sakın Ha' sezonu herkese hayırlı olsun, biz de en kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp yönetim ve takım adına kararlar alacağız ve sizlere bunları açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Dev derbi sonrası sarı-lacivertlilerde 3 farklı dönemde görev yapan teknik direktör İsmail Kartal, hem maçı değerlendirdi hem de Fenerbahçe'ye geri dönüş ihtimali hakkında da yorum yaptı.

TV100'e açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, derbi yenilgisi hakkında, "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal" yorumunu yaptı.

Kartal, "Peki teklif gelse Fenerbahçe’ye dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna ise, "Elbette değerlendiririz" şeklinde cevap verdi.