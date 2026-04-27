Domenico Tedesco gidecek mi? Fenerbahçe'de sezonun son toplantısı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sarı-kırmızılı ekip 3-0'lık skorla ayrıldı. Şampiyonluğa artık koşarak ilerleyen Galatasaray, haftaya Samsunspor karşılaşmasında 3 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Trendyol Süper Lig'in Galatasaray'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun geleceğine dair artık net bir kararın alınması bekleniyor
Fenerbahçe'de ise alınan mağlubiyetle büyük hayal kırıklığı yaşandı. Müsabakanın ardından üst üste alınan puan kayıpları nedeniyle bir kez daha Tedesco'nun geleceği tartışma konusu oldu.
Derbinin ardından konuşan futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, 'Sakın Ha' sezonu herkese hayırlı olsun, biz de en kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp yönetim ve takım adına kararlar alacağız ve sizlere bunları açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
Kritik zirvede radikal kararların çıkma ihtimali söz konusu. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun yanı sıra bazı futbolcular hakkında da karar verilmesi bekleniyor.