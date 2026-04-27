Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sarı-kırmızılı ekip 3-0'lık skorla ayrıldı. Şampiyonluğa artık koşarak ilerleyen Galatasaray, haftaya Samsunspor karşılaşmasında 3 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

HABERİN ÖZETİ Domenico Tedesco gidecek mi? Fenerbahçe'de sezonun son toplantısı Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği ve bazı oyuncularla ilgili kararların alınması gündeme geldi. Galatasaray, Fenerbahçe'yi derbide 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa yaklaştı. Fenerbahçe'de alınan yenilginin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tekrar tartışılmaya başlandı. Fenerbahçe futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, yönetim kurulu olarak toplanıp yönetim ve takım adına kararlar alacaklarını belirtti. Alınacak kararlar kapsamında teknik direktör Domenico Tedesco'nun yanı sıra bazı futbolcular hakkında da karar verilmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in Galatasaray'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun geleceğine dair artık net bir kararın alınması bekleniyor

Fenerbahçe'de ise alınan mağlubiyetle büyük hayal kırıklığı yaşandı. Müsabakanın ardından üst üste alınan puan kayıpları nedeniyle bir kez daha Tedesco'nun geleceği tartışma konusu oldu.

"YÖNETİM VE TAKIM ADINA KARARLAR ALACAĞIZ"

Derbinin ardından konuşan futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, 'Sakın Ha' sezonu herkese hayırlı olsun, biz de en kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp yönetim ve takım adına kararlar alacağız ve sizlere bunları açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

TEDESCO VE BAZI OYUNCULAR İÇİN KARAR VERİLECEK

Kritik zirvede radikal kararların çıkma ihtimali söz konusu. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun yanı sıra bazı futbolcular hakkında da karar verilmesi bekleniyor.