Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray, 25 sene sonra Fenerbahçe karşısında ilki yaşadı! Barış Alper Yılmaz başrolde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Ligin bitimine 3 hafta kala ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükselten sarı-kırmızılılarda 25 sene sonra bir ilk de yaşandı. Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada 25 sene sonra penaltıdan fileleri havalandırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 02:39
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 02:39

'de haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbisinde ile , RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Galatasaray, karşılaşmadan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti ve 25 yıl sonra bir ilki yaşadı.
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 galip geldi.
Bu sonuçla Galatasaray, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada 25 sene sonra penaltıdan gol attı.
Penaltı golünü Barış Alper Yılmaz attı.
Son olarak Eylül 2001'de Serkan Aykut penaltıdan gol atmıştı.
CİMBOM, 25 SENE SONRA İLKİ YAŞADI

Bu maçla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada 25 sene sonra penaltıdan fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 60. dakikasında Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sağ tarafında Jayden Oosterwolde’nin müdahalesiyle yerde kalmasıyla maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada da Barış Alper Yılmaz penaltıda topun başına geçti ve fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile evinde oynadığı karşılaşmalarda son olarak Eylül 2001'de Serkan Aykut ile penaltıdan gol atmıştı. Bu derbide Barış Alper'in attığı golle 25 sene sonra iç sahada rakibe karşı penaltıdan gol sevinci yaşadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Ederson'dan özür açıklaması! "Yapmamam gerekirdi"
Okan Buruk Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyetini açıkladı: Sistemleri oyun kurmamızı kolaylaştırdı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#trendyol süper lig
#derbi
#Fenerbahçe
#Şampiyonluk Yarışı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.