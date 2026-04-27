Trendyol Süper Lig'de haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Galatasaray, karşılaşmadan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray, 25 sene sonra Fenerbahçe karşısında ilki yaşadı! Barış Alper Yılmaz başrolde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti ve 25 yıl sonra bir ilki yaşadı. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 galip geldi. Bu sonuçla Galatasaray, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada 25 sene sonra penaltıdan gol attı. Penaltı golünü Barış Alper Yılmaz attı. Son olarak Eylül 2001'de Serkan Aykut penaltıdan gol atmıştı.

Bu maçla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada 25 sene sonra penaltıdan fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 60. dakikasında Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sağ tarafında Jayden Oosterwolde’nin müdahalesiyle yerde kalmasıyla maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada da Barış Alper Yılmaz penaltıda topun başına geçti ve fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile evinde oynadığı karşılaşmalarda son olarak Eylül 2001'de Serkan Aykut ile penaltıdan gol atmıştı. Bu derbide Barış Alper'in attığı golle 25 sene sonra iç sahada rakibe karşı penaltıdan gol sevinci yaşadı.