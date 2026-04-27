Fenerbahçe'de Ederson'dan özür açıklaması! "Yapmamam gerekirdi"

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın sonucu merakla beklenen ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazanarak ligin bitimine 3 hafta kala rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı eline geçirdi.
Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson, maçın 23. dakikasında hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli file bekçisi, karşılaşmanın 62. dakikasında ise Galatasaray'ın kazandığı penaltının ardından hakemin uyarılarına rağmen yerine geçmemesi üzerine ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçın hakemi Yasin Kol'a yaptığı itirazların ardından oyun dışında kalan Ederson, takımının maçı 10 kişi tamamlamasına neden oldu.
Derbide gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakan Ederson, 3-0'lık mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür dileyen Ederson, kırmızı kart kararına katılmadığını ve haksızlığa uğradıklarına inandığını belirtti.
Ederson, yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum. Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!" ifadelerini kullandı.