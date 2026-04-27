Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fenerbahçe'de Ederson'dan özür açıklaması! "Yapmamam gerekirdi"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Ligin bitimine 3 hafta ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson, müsabakanın 62. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eldiven, "Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 02:10
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 02:10

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın sonucu merakla beklenen ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazanarak ligin bitimine 3 hafta kala rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı eline geçirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbi sonrası, kırmızı kart gören Fenerbahçe kalecisi Ederson'dan bir özür açıklaması geldi.
Fenerbahçe kalecisi Ederson, maçın 23. dakikasında itirazdan sarı kart gördü.
Ederson, 62. dakikada penaltı sonrası hakemin uyarılarına uymadığı için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Ederson, sosyal medya hesabından taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür diledi.
Kırmızı kart kararına katılmadığını ve haksızlığa uğradıklarına inandığını belirtti.
Sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptığını, bunu yapmaması gerektiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
EDERSON TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson, maçın 23. dakikasında hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli file bekçisi, karşılaşmanın 62. dakikasında ise Galatasaray'ın kazandığı penaltının ardından hakemin uyarılarına rağmen yerine geçmemesi üzerine ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın hakemi Yasin Kol'a yaptığı itirazların ardından oyun dışında kalan Ederson, takımının maçı 10 kişi tamamlamasına neden oldu.

EDERSON ÖZÜR DİLEDİ

Derbide gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakan Ederson, 3-0'lık mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür dileyen Ederson, kırmızı kart kararına katılmadığını ve haksızlığa uğradıklarına inandığını belirtti.

Ederson, yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum. Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Futbol
#Süper Lig Şampiyonluk
#Galatasaray Fenerbahçe Derbisi
#Ederson Kırmızı Kart
#Yasin Kol Hakem
#Ederson Özür
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.