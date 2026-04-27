Fenerbahçeli taraftarlar takım otobüsünü taşladı! Galatasaray yenilgisi sonrası büyük tepki

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Galatasaray, rakibini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başararak ligin bitimine 3 hafta kala puan farkını 7'ye yükseltti ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantajın sahibi oldu.
Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a yenilmesinin ardından yaklaşık 150 Fenerbahçe taraftarı, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önüne geldi.
Toplanan kalabalık, takım otobüsünün tesisleri girişi sırasında yönetim, teknik direktör ve futbolcular aleyhine sloganlar atarak istifa çağrısında bulundu. "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği protestolarda, taraftarlar sık sık eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.
Özellikle takım otobüsünün tesislere giriş yaptığı esnada tansiyon en üst seviyeye çıkarken, taraftarlar otobüse taş ve şişeler atarak büyük tepki gösterdi.
Tesis önündeki gergin bekleyiş sürerken, caddeden geçen Galatasaraylı bir sürücüye ait araç da kalabalığın tepkisiyle karşılaştı. Araya giren emniyet güçleri, araç ile taraftarlar arasında yaşanan gerginliğin büyümesini önledi.