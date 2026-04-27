SON DAKİKA!
Fenerbahçeli taraftarlar takım otobüsünü taşladı! Galatasaray yenilgisi sonrası büyük tepki

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin derbide yenilmesinin ardından Samandıra'daki tesislere gelen sarı-lacivertli taraftarlar yönetim ve futbolculara tepki gösterirken, takım otobüsünü taşladı.

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Galatasaray, rakibini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başararak ligin bitimine 3 hafta kala puan farkını 7'ye yükseltti ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantajın sahibi oldu.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe taraftarları tesislerde toplanarak yönetimi ve futbolcuları protesto etti.
Yaklaşık 150 Fenerbahçe taraftarı, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önüne gelerek yönetim, teknik direktör ve futbolcular aleyhine sloganlar attı.
Taraftarlar, takım otobüsünün tesislere girişi sırasında yönetime istifa çağrısında bulundu ve eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.
Taraftarlar, takım otobüsüne taş ve şişeler attı.
Olaylar sırasında caddeden geçen Galatasaraylı bir sürücüye ait araç da taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
SAMANDIRA'DA ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a yenilmesinin ardından yaklaşık 150 Fenerbahçe taraftarı, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önüne geldi.

Toplanan kalabalık, takım otobüsünün tesisleri girişi sırasında yönetim, teknik direktör ve futbolcular aleyhine sloganlar atarak istifa çağrısında bulundu. "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği protestolarda, taraftarlar sık sık eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.

TAKIM OTOBÜSÜ TAŞLANDI

Özellikle takım otobüsünün tesislere giriş yaptığı esnada tansiyon en üst seviyeye çıkarken, taraftarlar otobüse taş ve şişeler atarak büyük tepki gösterdi.

Tesis önündeki gergin bekleyiş sürerken, caddeden geçen Galatasaraylı bir sürücüye ait araç da kalabalığın tepkisiyle karşılaştı. Araya giren emniyet güçleri, araç ile taraftarlar arasında yaşanan gerginliğin büyümesini önledi.

