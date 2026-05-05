Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı da katılacak.

HABERİN ÖZETİ Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanarak siber güvenlikle ilgili politika, strateji ve eylem planlarına yönelik kararlar alacak. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve çeşitli bakanların yanı sıra ilgili kurum başkanları da katılacak. Toplantıda siber tehditlere karşı korunma stratejileri ve düzenleyici işlemler ele alınacak. Kurul, kritik altyapıların siber dayanıklılığını artırma, saldırıları tespit etme, önleme ve etkilerini azaltma yönünde faaliyetler yürütecek. Zafiyet ve sızma testleri, risk analizleri, siber tehdit istihbaratı ve zararlı yazılım incelemeleri yapılacak. Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; toplantıda siber güvenlikle ilgili politika, strateji, eylem planı ve diğer düzenleyici işlemlere yönelik kararların alınması bekleniyor.

Kurul, ilgili kurum-kuruluş ve kişileri çağırıp brifing isteyebilecek.

Başkanlık, kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığının artırılmasına, siber saldırılara karşı korunmasına, gerçekleştirilen siber saldırıların tespitine, muhtemel saldırıların önlenmesine ve etkilerinin azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler yürütecek.

Bu kapsamda zafiyet ve sızma testleri ile varlıklara yönelik risk analizleri yapacak, siber tehditlerle mücadele edecek, siber tehdit istihbaratı elde edecek, zararlı yazılım inceleme faaliyetleri gerçekleştirecek. Aynı zamanda siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yapacak.